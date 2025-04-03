Trump’ın Açıklamalarıyla Altın Fiyatları Zirvede

ALTIN FİYATLARINDA REKOR YÜKSELİŞ

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergileriyle birlikte rekor seviyelerini koruyor. Ons altın, Trump’ın yaptığı açıklamanın ardından 3 bin 168 dolara kadar çıkarak bir zirve yaptı. Böylelikle sarı metalin yıl başından bu yana kaydettiği artış yüzde 20’yi aştı. Ancak zirveden gelen satışlar sonrası altının ons fiyatı, 3 bin 140 dolar seviyesinde dengelendi. Gram altın, 3 bin 821 liradan işlem görürken, çeyrek altın 6 bin 283 liradan alıcı buldu.

TRUMP’IN EK VERGİ AÇIKLAMASI

Trump, Türkiye dahil olmak üzere tüm ülkelere en az yüzde 10 karşılıklı gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını açıkladı. ABD, Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Japonya’ya ise yüzde 24 gümrük vergisi getirecek. Ayrıca, yurt dışında üretilen otomobillere yüzde 25 vergi uygulanacak. Bu açıklamanın ardından yatırımcılar, riskten kaçış eğilimi göstererek güvenli liman varlıklara yöneldi.

İSTİHDAM VERİLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Altın fiyatlarının yükselişini destekleyen diğer faktörler arasında, faiz indirimi beklentileri, merkez bankası alımları ve altın destekli yatırım fonlarına yönelik güçlü talepler yer alıyor. Öte yandan, ABD’nin istihdam ve imalat verileri zayıf bir performans sergiliyor. Şubat ayında açık iş sayısı, 7 milyon 568 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. İmalat aktivitesi ise, 2 aylık artışın ardından mart ayında daraldı. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarına odaklandı. Bu verilerin, Fed’in para politikası üzerindeki etkileri dikkatle izlenecek.