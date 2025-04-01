Trump’ın B Planı: Rusya’ya Vergi Tehdidi

SEÇİM KAMPANYASINDAKİ İDDİALAR

“Savaşı 24 saatte bitiririm” şeklinde bir beyanat veren ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasında hala bir uzlaşıya ulaşamadı. Putin’i ateşkese ikna edemeyen Trump, Rus liderine ek gümrük vergileri ile tehditte bulundu. Eğer Ukrayna’da ateşkes sağlanmazsa, Rus petrolüne dolaylı olarak ikinci kez gümrük vergisi getireceğini ifade etti.

TEHDİTLER VE AÇIKLAMALAR

Trump, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Onu bir anlaşma yaparken görmek istiyorum. Her hafta 2 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Ateşkesi kabul edeceğinden emin olmak istiyorum ve edeceğine inanıyorum. Rus petrolüne ikinci kez gümrük vergisi koymak istemiyorum ama eğer görevini yerine getirmediğini düşünürsem bunu yaparım” dedi.

NADİR ELEMENTLER ANLAŞMASI

Putin ile bir uzlaşma sağlanamadığını dile getiren Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasının henüz tamamlanmadığını hatırlattı. Kiev yönetiminin bu anlaşmayı yeniden müzakere etmek istediğini belirten Trump, Ukrayna’nın bu anlaşmayı NATO’ya giriş bileti olarak gördüğünü vurgulayarak, NATO’ya katılma arzusunun savaşın temel nedenlerinden biri olduğunu belirtti.