Trump’ın Çin İle Yakınlaşan Kanada’ya Yönelik Eleştirileri

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Çin ile kurduğu yakın ilişkiye yönelik eleştirilerini sürdürmeye devam ediyor. Trump, “Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada’yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü. Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar” şeklinde ifadelerde bulundu.

TRUMP’TAN CARNEY’E YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Trump, yaptığı son açıklamada Kanada’nın Çin ile olan ticari ilişkilerine dikkat çekerek, Kanada Başbakanı Mark Carney’i hedef aldı. “Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’den ABD’ye gönderilen ürünler için bir ‘teslimat limanı’ yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Çin, Kanada’yı canlı canlı yiyip, işlerini, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini harap edecek şekilde tamamen yutacak” dedi.

GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Trump, Kanada’nın Çin ile olası bir ticaret anlaşmasının sonuçlarına ilişkin de uyarılarda bulundu. “Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada’dan ABD’ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır” şeklinde ifadeler kullandı.

