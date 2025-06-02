Trump’ın Doğum Günü Faturası 45 Milyon Dolar

ASKERİ GEÇİT TÖRENİNİN BEKLENEN MALİYETİ

Amerikan yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın doğum günü vesilesiyle gerçekleştirilecek askeri geçit töreninin, Washington DC sokaklarında 16 milyon dolarlık hasar oluşturabileceğini tahmin ediyor. 14 Haziran’da düzenlenecek bu etkinlik, ordunun 250. yıl dönümünü kutlayacak ve başkanın 79. doğum gününde gerçekleştirilecek. Etkinlik için toplam maliyetin yaklaşık 45 milyon dolara ulaşması bekleniyor ve bu rakama tahmini hasar da dahildir.

GEÇİTTE KULLANILACAK ARAÇLAR

Organizatörler, askeri geçit töreninin 28 M1A1 tankı, 28 Bradley savaş aracı, 28 Stryker zırhlı savaş aracı ve topçu fırlatıcıları olmak üzere toplamda yaklaşık 130 araçla icra edileceğini belirtiyor. Ayrıca, başkent üzerinde 50’den fazla helikopterin uçuş gerçekleştirmesi planlanıyor ve 7 bin asker, tören boyunca sokaklardan geçiş yapacak. Bunun yanında en az sekiz bando, üç düzine at ve iki katır da etkinlikte yer alacak.

ONARIM MALİYETLERİNİN KARŞILANMASI

NBC News’e göre, Ordu yetkilileri, geçit töreni sonrası meydana gelecek hasarın onarım maliyetlerini üstleneceğini ve bunun 16 milyon dolar olarak öngörüldüğünü açıkladı. Tankların geçit güzergahında döneceği noktalara 6 metre uzunluğunda kalın metal levhalar yerleştirileceği ve bu uygulamanın maliyetinin ise 3 milyon dolara ulaşacağı daha önce ifade edilmiştir.

BELEDİYE BAŞKANI’NIN ENDİŞELERİ

Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser, bu hafta içerisinde tanklar ve zırhlı araçların neden olabileceği hasarın büyüklüğü hakkında “endişelendiğini” dile getirdi. Donald Trump, bu ayın başlarında NBC News’in Meet the Press programındaki bir röportajında, 90 dakikalık geçit töreninin yüksek maliyetinin her şeye değeceğini vurgulamıştı.