Trump’ın Elindeki Koyu Leke Dikkat Çekti

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANINDAN ABD İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Güney Kore’nin Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Washington’a yaptığı ziyarette ABD Başkanı Donald Trump’ı “barışın mimarı” olarak nitelendirdi ve gemi inşası ile diğer üretim sektörlerinde işbirliğini genişletme umudunu dile getirdi.

AMERİKAN ÜSLERİNİN MÜLKİYETİ GÜNDEMDE

Görüşmede Trump, Güney Kore’deki Amerikan üslerinin bulunduğu arazilerin mülkiyetinin ABD’ye geçmesini istedi. Trump, yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askerinin konuşlandığı üslerin masrafları konusunda Seul’e daha fazla ödeme yapılmasını talep ediyor. Trump, “Bir kale inşa etmek için çok para harcadık, Güney Kore de katkıda bulundu. Ancak kiralama modelini kaldırıp, üzerinde devasa bir askeri üs kurduğumuz arazilerin mülkiyetini alıp alamayacağımızı görmek isterim” dedi.

TRUMP’IN SAĞLIK DURUMU YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Trump’ın Oval Ofis’te basınla yaptığı konuşmalar süresince sağ elinde koyu renkli bir morluğun bulunması, sağlık durumu ile ilgili yeni endişeler doğurdu. 79 yaşındaki Trump’ın elindeki morluğun geçmişte makyaj ile kapatılmaya çalışıldığı belirtilirken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu durumun “sık tokalaşma ve aspirin kullanımına bağlı tahrişle tutarlı” olduğunu ifade etti. Ancak, son dönemlerde belirgin morlukların yeniden soru işaretleri yaratması dikkat çekti.

ZİRVEDEN ÖNCE GERGİNLİK

ABD Başkanı Trump, Güney Kore’nin yeni lideri Lee Jae Myung ile gerçekleştireceği ilk zirveden kısa bir süre önce Seul’e yönelik sert yorumlarda bulundu. Trump, sosyal medya üzerinden “Güney Kore’de bir tür tasfiye ya da devrim var gibi görünüyor. Orada böyle bir ortam varken iş yapamayız” ifadelerini kullandı. Bu sözler, haziran ayında ani bir seçimle göreve gelen Lee için kritik bir öneme sahipti. Lee, selefi Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim girişimi nedeniyle görevden alınmasının ardından başkanlık koltuğuna oturmuştu.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

İki ülke arasında savunma harcamaları, ticaret ve nükleer işbirliği konularında yoğun müzakereler devam ediyor. Washington, Güney Kore’den 28.500 Amerikan askerinin masrafları için ek milyarlarca dolarlık katkı talep ediyor. Trump’ın Kuzey Kore, ticaret engelleri, deniz güvenliği ve Amerikan gemi inşası konuları üzerinde durması da bekleniyor. Lee, müzakerelerde en hassas konuları geciktirerek pozitif bir izlenim bırakmayı ve ilişkilerde denge politikası yürütmeyi hedefliyor.

ABD’DEKİ YATIRIMLAR GÜNDEME GELECEK

Lee, Washington ziyareti sırasında ABD’deki yatırımları öne çıkaracak. Özellikle Philadelphia’daki Hanwha tersanesi ziyareti ile Güney Kore’nin Amerikan gemi inşa sektörüne destek vereceği mesajını verecek. Liderler, aynı zamanda Kuzey Kore’nin nükleer programı üzerine de görüşecekler. Zirve öncesinde Lee, Tokyo’da Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile bir araya gelerek üçlü işbirliğini güçlendirmeye çalıştı.

KUZey KORE LİDERİ İLE GÖRÜŞME HEDEFİ

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile “bir noktada” tekrar bir araya geleceğini belirterek, “Bir gün onu göreceğim. Bir noktada görüşeceğiz” dedi. Ayrıca, Kim ile bu yıl içinde görüşmek istediğini ifade etti.

ÇİN İLE İLİŞKİLER VE GÜMRÜK TEHDİDİ

Trump, Çin lideri Şi Cinping’in kendisini Çin’e davet ettiğini belirtip, “Belki Güney Kore lideriyle birlikte Çin’e giderim” dedi. Ayrıca, Çin’in nadir toprak materyallerini sağlaması gerektiğini, aksi taktirde yüzde 200 gümrük vergisi uygulayabileceği uyarısında bulundu.

PUTİN VE ZELENSKİ’YE GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Trump, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuşarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. “Putin ve Zelenskiy görüşmeli. Görüşürler mi bilmiyorum. Eğer görüşmezlerse bunun sonuçları olabilir” ifadelerini kullanarak, sürecin kritik önemi hakkında bilgi verdi.