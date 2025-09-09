“Trump’ın Epstein’a Gönderdiği Mektup Yalanlandı”

MEKTUBUN GÖNDERİLİŞİ VE İÇERİĞİ

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Trump’ın reddettiği bir doğum günü mektubunun, ABD Başkanı tarafından Epstein’a gönderildiğini iddia etti. Bu mektubun, 2003 yılında Epstein’ın doğum günü için hazırlanan bir hediye paketinin parçası olarak yollandığı öne sürüldü.

TRUMP’IN İMZASI MEVCUT

Mektupta Trump’ın adı ve imzası yer alıyor. Ayrıca, el çizimi gibi görünen bir kadının siluetiyle çerçevelenmiş bir metin de olduğu belirtildi. İçeriğinde Trump’ın, Epstein’a yönelik olarak, “Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim.” şeklinde bir ifade kullandığı iddia edildi.

TRUMP’IN YANITI

Trump, bu mektupla ilgili haberi yayımlayan bir gazeteye 10 milyar dolarlık dava açarak, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli bir sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, The Wall Street Journal gazetesinin haberine ilişkin bilgiler paylaştı.

BUGÜN NET AÇIKLAMALAR YAPILDI

Leavitt, gazetenin “Doğum Günü Kartı” hikayesinin yanlış olduğunu kanıtladığını belirterek, “Başından beri söylediğim gibi, Başkan Trump’ın bu resmi çizmediği ve imzalamadığı çok açık.” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, haberi yazan muhabirin Beyaz Saray’a yanıt verecek bir süre tanımadığını ve Trump’ın hukuk ekibinin “agresif” şekilde davayı sürdüreceğini ifade etti. Leavitt, haberi “yalan haber” olarak nitelendirdi.

DEMORETLARIN TAVIRLARI

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Leavitt’in açıklamalarını alıntılayarak, Demokratların yıllarca bu konuda sessiz kaldığını ve Epstein ile onun kurbanlarını önemsemediğini belirtti. Vance, Demokratların Trump’ı karalamak adına “başka bir sahte skandal uydurmak” istediğine dikkat çekerek, “Kimse bu saçmalığa kanmıyor.” şeklindeki ifadesini kullandı.