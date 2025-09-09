Trump’ın Epstein’a Mektubu Yalanlandı

MEKTUPTA İMZA VE İFADELER YER ALIYOR

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Trump’ın reddettiği doğum günü mektubunun, ABD Başkanı tarafından Epstein’a gönderildiğini öne sürdü. Mektubun, 2003 yılında Epstein’ın doğum günü için hazırlanan bir hediye paketinin parçası olarak gönderildiği iddia edildi. Mektupta, Trump’ın adının ve imzasının bulunduğu, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silueti ile çerçevelenmiş bir metin yer aldığı belirtildi. Ayrıca, mektupta Trump’ın Epstein’a hitaben, “Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim.” ifadesini kullandığı iddia edildi.

TRUMP İDDİALARI YALANLIYOR

Trump, bu mektupla ilgili haber yayımlayan The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açarak tüm iddiaları reddetti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı. Leavitt, gazetenin haberinin “Doğum Günü Kartı” hikayesinin yanlış olduğunu kanıtladığını belirtti ve “Başından beri söylediğim gibi, Başkan Trump’ın bu resmi çizmediği ve imzalamadığı çok açık.” dedi.

HABER YALANLAMA GÖRÜYOR

Leavitt, haberi yazan muhabirin ilgili bilgi vermek için Beyaz Saray’a yanıt vermek için zaman bırakmadığını ve Trump’ın hukuk ekibinin bu durumu “agresif” bir şekilde takip etmeye devam edeceğini, haberi ise “yalan haber” olarak nitelendirdi.

DEMOCRATLAR KONUYA KAYITSIZLIĞINI VURGULADI

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Leavitt’in paylaşımını alıntılayarak, Demokratların konu hakkında yıllarca sessiz kaldığını ve “Epstein ya da Epstein’ın kurbanlarını” umursamadıklarını ifade etti. Vance, Demokratların Trump’ı karalamak için “başka bir sahte skandal uydurmak” istediğini belirtti ve “Kimse bu saçmalığa kanmıyor.” dedi.