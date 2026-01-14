Trump’ın Fabrikada Yaşadığı Protestoda Küfür Skandalı

DÜNYA GÜNDEMİNİ SARSAK KÜFÜRLER

ABD Başkanı Donald Trump, Ford fabrikasını ziyaret ettiği sırada yaşanan bir olay ile tekrar dünya basınında yer aldı. Kalabalık arasında bir kişinin Trump’a “pedofil koruyucusu” şeklindeki ifadesi dikkat çekti. Bu durum karşısında şaşıran Trump, sinirlenerek “s… git” şeklinde bağırarak yanıt verdi ve ardından orta parmağını kaldırdığı anlar kameralara yansıdı. Bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oluşturdu.

ÇILGINLARIN ÖNCÜSÜ!

Gazeteci Yunus Paksoy’un paylaşımına göre Beyaz Saray, konuyu değerlendirdi ve “Bir deli, tam bir öfke krizi içinde vahşice küfürler savuruyordu ve Başkan, buna uygun ve net bir yanıt verdi.” şeklinde bir açıklama yaptı. Olay, Trump’ın kamuoyundaki imajını tekrar sorgulatan bir unsur haline gelirken, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasının ardından bu tarz tartışmaların artmasına yol açtı. Başkan Trump, geçmişte bu tür eleştirileri defalarca reddettiği biliniyor.