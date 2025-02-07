Trump’ın Gaza Teklifi Tartışma Yarattı

TRUMP’IN SKANDAL TEKLİFİ VE SÜRGÜN TACİZİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı önerisinin ana unsurlarından biri, 1.8 milyon Gazzelinin evlerinden ve vatanlarından “kalıcı” olarak sürgün edilmesiydi. Çarşamba günü Guatemala’da düzenlenen bir etkinlikte ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın söylediklerini yumuşatmaya çalışarak, “Gazze’yi yeniden inşa ederken insanların geçici olarak başka bir yerde yaşaması gerekecek” ifadelerini kullandı. Bakan Rubio, ayrıca “Başkan, aslında savaş sonrasında Gazze’nin kalkınmasına katkıda bulunabilecek ekonomik ve teknolojik açıdan güçlü ülkelerden tepki almak istedi. Başkan çözümün bir parçası olmak istiyor ancak diğer ülkeler adım atıp bunu kendileri yapmak isterlerse harika olur. Ama kimse bunu yapmak için acele etmiyor” şeklinde konuştu. Aynı gün içinde Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de “Başkan, Gazzelilerin geçici olarak Gazze’den uzaklaştırılmaları gerektiğini açıkça belirtti” dedi. Fakat Trump’ın ifadeleri, Gazzelilerin “kalıcı olarak” sürgününü amaçladığını ortaya koyuyordu.

TRUMP SURDU DAHA FAZLA İDDİA EDİYOR

Buna rağmen, Rubio ve Sözcü Leavitt’in açıklamalarına karşın, Trump, dün sabah erken saatlerde Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda iddialarını yineledi. “Gazze Şeridi, çatışmaların sona ermesinin ardından İsrail tarafından ABD’ye devredilecek” diyen Trump, “Filistinliler, bölgedeki yeni ve modern evlere sahip çok daha güvenli ve güzel topluluklarda önceden yeniden yerleştirilmiş olacak” ifadelerini kullandı.