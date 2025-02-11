Trump’ın Gazze Açıklamasına İsrail’den Tepki

SMOTRICH’İN AÇIKLAMALARI

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerle ilgili olarak, “Gazze Şeridi’nin bir kısmını ilhak edeceklerini” duyurdu. Smotrich, bu açıklamayı, İsrail güvenlik kabinesinin Hamas ile yapılacak esir takası öncesindeki toplantısı öncesi yerel basına yaptı. Smotrich, Hamas’a “ültimatom verilmesi gerektiğini” savunarak, Gazze’ye insani yardımların girişinin engellenmesini istedi.

GİDİŞATIN TEHLİKESİ

Eğer İsrailli esirlerin başına bir şey gelirse, Gazze topraklarının ilhak edilmesi gerektiğini söyleyen Smotrich, “Herhangi bir rehine zarar görürse, o gün Gazze topraklarının yüzde beşini ilhak edeceğiz.” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu açıklamalar, bölgede tansiyonu artıran bir durum oluşturuyor ve geçici bir ateşkesin ardından gelen gerginliği tekrar körükleyebiliyor.

HAMAS’IN İTİRAZI

Öte yandan, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün yaptığı açıklamada 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirdi. Hamas, söz konusu askıya alma kararının, esir takasından beş gün önce duyurulduğunu, böylece arabulucu ülkelerin, İsrail’e ateşkes maddelerine bağlı kalması için baskı kurma fırsatı elde ettiğini belirtti.