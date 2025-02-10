Trump’ın Gazze Hakkında Çarpıcı Açıklamaları

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DÜZENLENİYOR

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak’tan bu yana süren ateşkes devam ederken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun sözcüsü, Gazze’deki ateşkes görüşmeleri için İsrailli bir heyetin Katar’ın başkenti Doha’ya gittiğini açıkladı. Üç aşama içeren ateşkes ve rehine takası anlaşmasının ilk aşaması olan 42 günde beş tur rehine takası yapılırken, anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor. Reuters’in haberine göre, Netanyahu’nun ofisindeki bir kaynak, “İsrail heyeti, bu noktada daha büyük meselelerden çok teknik konuları ele alacak” dedi.

TRUMP’IN GAZZE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu’nun ABD’ye ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda, Filistinlilerin Gazze’den sürülmesini ve bölgenin ABD’ye devredilmesini öngörmüştü. Trump, 9 Şubat Pazar günü Air Force One uçağında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hamas’ın üç İsrailli rehineyi serbest bırakmasını değerlendirerek, “Rehineleri Holokost’tan hayatta kalanlara benzetiyorum. Korkunç bir durumdaydılar” dedi. Trump, Gazze’yi “satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım” ifadesini kullanarak, “Gazze’nin gelecekte iyi bir yer haline getirilmesi gerektiğini” belirtti.

GÜVENLİ BİR GELECEK VIZYONU

Trump, Gazze’nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu yineleyerek, oranın “düzleştirileceğini ve onarım göreceğini” ifade etti. İnsanların Gazze’de uyum ve barış içinde yaşayacakları bir ortam sağlanabileceğini savundu. Zorla yerinden edilen Filistinlilerin ABD’ye kabul edilip edilmeyeceğine yönelik bir soruya, “Bireysel vakalara bakmam lazım” yanıtını verdi.

HAMAS’TAN NETANYAHU’YA CEVAP

Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Suudi Arabistan’ın Filistin devleti kurulması şartını dile getirmesinin ardından bir açıklama yaptı. Netanyahu’nun ifadelerinin “tehditkar” ve “sömürgeci” bir zihniyet içerdiğini vurgulayan Hamas, Arap ülkelerine ortak bir tutum sergileme çağrısında bulundu. Ayrıca, Filistin halkını hedef alan saldırıların durdurulması gerektiğini de belirtti.

İSRAİL BAŞBAKANINDAN YENİ İDDİALAR

Netanyahu, Fox News’a verdiği röportajda Gazze’nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olduğunu ve oradan çıkmanın mümkün olmadığını öne sürdü. Mısır’ın sınır kapılarında rüşvet alındığını ve yalnızca zenginlerin bölgeden çıkabileceğini iddia etti. Bu durumu düzeltmek için Filistinlilerin geçici olarak bölgeden çıkarılmasını desteklediğini belirtti.

MISIR’DAN NETANYAHU’YA TEPKİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun açıklamalarını sert bir şekilde kınadı. İlgili iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Mısır, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik her türlü girişimi reddetti. Mısır, Filistin halkının haklarına sahip çıkmaya devam ettiğini ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için destek vereceğini belirtti.