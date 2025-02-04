Trump’ın Gazze Hakkındaki Tartışmalı Açıklaması

TRUMP’IN YENİ POLİTİKALARI

Başkan Trump, Beyaz Saray’a dönüşüyle birlikte açıklamalarıyla birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Başkan, İran’a yönelik maksimum baskı politikasını yeniden hayata geçirecek bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump, “İran nükleer silaha sahip olamaz. İran petrolünün diğer ülkelere satış hakkını engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze’den sürgün planına dair yeni açıklamalarda da bulundu.

SÜRGÜN PLANI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Daha önce, Gazze’nin “temizlenmesi” amacıyla bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesini öneren Trump, bu fikrini yineledi. Trump, “Filistinlilerin Gazze’den ayrılmak dışında alternatifleri yok. Ürdün ve Mısır, Filistinlileri Gazze’den almalı” diye belirtti. Ayrıca, “Filistinlilere eğer bir seçenek verilirse, savaş halindeki anavatanları Gazze’yi terk edip başka bir yerde yaşamayı isteyecekleri olacaktır. Filistinlilerin, Gazze topraklarını terk etmekten başka çareleri yok” dedi.

BEYAZ SARAY’DAN YANIT

Beyaz Saray, Trump’ın “Gazze temizlenmeli” talebinin yanlış anlaşıldığını savundu ve konuya gerçekçi ve insani bir açıdan bakılması gerektiğini ifade etti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray bahçesinde yapılan basın toplantısında bu açıklamalara yanıt verdiler. Witkoff, Trump’ın “Gazze temizlenmeli” ve “Filistinliler komşu ülkelere gönderilmeli” sözlerinin yanlış bir şekilde yansıtıldığını belirtti. Witkoff, “Kelimenin tam anlamıyla binlerce patlamamış mühimmat ve moloz yığınının olduğu bir bölgede oturan bu insanlar var. Bir noktada gerçekçi bakmamız gerekiyor” dedi ve Gazze’nin yeniden inşası ile ilgili belirsizliklere dikkat çekti.