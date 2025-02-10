Trump’ın Gazze Planı Tepki Topluyor

NEW DETAILS ABOUT TRUMP’S GAZA PLAN

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Trump, yakın zamanda Gazze’yi İsrail’den alarak uluslararası bir tatil merkezi haline getirmeyi amaçlayan bir emlak projelerini duyurmuştu. Trump’ın bu projeye başta Filistinliler olmak üzere Türkiye ve birçok ülkeden ciddi tepkiler geldi.

FILİSTİNLİLERİN GAZZE’YE DÖNME HAKKI YOK

Ayrılıklardan sonra Beyaz Saray ve Başkan Trump’tan çeşitli açıklamalar geldi. Gazzelilerin bölgenin yeniden inşası için çevre ülkelere yerleştirilmesinin şart olduğu, fakat bu durumun geçici bir süreyle sınırlandırılacağı belirtildi. Trump, bu süreç hakkında, planın öyle olmadığını ve kaygıların yerinde olduğunu vurguladı. ABD Başkanı, Fox News’e verdiği mülakatta, Gazze’deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün’de daha güvenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturacaklarını açıkladı. Ayrıca, Gazze’yi devralma planında Filistinlilerin geri dönme hakkının bulunmayacağını dile getirdi.

GAZZE’NİN SAHİBİ BEN OLACAĞIM

Trump, “Bulundukları yerden biraz uzakta güvenli yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu arada, buranın (Gazze’nin) sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak,” ifadelerini kullandı. Filistinlilerin geri dönüş hakkının olup olmadığını sorduğunda ise, “Hayır olmayacak, çünkü çok daha iyi konutlara sahip olacaklar,” yanıtını verdi.

MISIR VE ÜRDÜN İLE ANLAŞABİLİRİM

Trump, Filistinliler için “kalıcı” konutlar inşa etme niyetinde olduğunun altını çizerken, “Eğer geri dönmek zorunda kalırlarsa, bunun gerçekleşmesi için yıllar geçmesi gerekecek, ayrıca orası yaşanabilir bir alan değil. Ürdün ve Mısır ile bir anlaşma yapabileceğimi düşünüyorum. Bilirsiniz, onlara yılda milyarlarca dolar veriyoruz,” şeklinde konuştu.

TRUMP’IN GAZZE’YE ÇÖKME PLANI

Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni “devralacağını” ve buraya “sahip olacağını” belirtti. Gazze’nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu ifade eden Trump, Gazze’deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmelerinin çok daha iyi olacağını savundu. Son olarak, ABD Başkanı, “Gazze’yi, Orta Doğu’nun Rivierası’na dönüştürmeyi istediğini” ekledi.