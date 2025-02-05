Trump’ın Gazze Planı Türkiye’yi Rahatsız Etti

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda Türkiye’nin dış politika gündemi ve uluslararası gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı Gazze planı hakkında “Tehcir meselesi ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ BİR ZİYARETİN SONUÇLARI

Bakan Fidan, Suriye’nin yeniden ayağa kaldırılması üzerine Ahmed Şara’nın Türkiye’ye yaptığı ziyaretin önemli olduğunu vurguladı. Ziyaret sırasında; sınır güvenliği, ticaret ve terörle mücadele konuları detaylıca ele alındı. Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu belirten Fidan, uzun süreli savunma sanayi yatırımlarının sonucunda diplomasi ve askeri alanda önemli adımlar atıldığını ifade etti. Şara’dan, PKK/YPG konusundaki netlik ve Türkiye için tehdit oluşturabilecek unsurlara karşı atılacak adımlar konusunda güvence almanın önemli olduğunu dile getirdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE HASSASİYET

Fidan, “Terörsüz Türkiye” hedefinin öncelikli olduğunu ve bu konuda kesin adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. Terörle mücadelede her türlü yöntemi kullanarak kararlılık gösterdiklerini söyleyen Fidan, hiçbir şeyi şansa bırakma lükslerinin olmadığını ifade etti. Bahçeli’nin çağrısını değerlendiren Fidan, bunun ülkenin menfaati için önemli bir fedakarlık örneği olduğunu ve terör konusundaki mücadele için önemli adımlar atılması gerektiğini belirtti.

ABD’DEN YPG DESTEĞİNİN KESİLMESİ BEKLENİYOR

Fidan, yeni yönetimle yapılan görüşmelerde YPG’ye verilen desteğin sona ermesi gerektiğini vurguladı. DEAŞ’la mücadele kapsamında Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün arasında ortak bir mekanizma oluşturmayı hedefliyor. Fidan, bu dört ülkenin ilk toplantısını Ürdün’de yapacağını aktardı.

SURİYE PKK’LILARINI İMHA EDEBİLİR

Hapishanelerle ilgili görüşmelerde ise Suriye’nin PKK’lıları ya geri göndermeye ya da imha etmeye hazır bir iradeye sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Fidan, Suriye’de milli bir bütünlüğün önemini vurguladı ve dışlanmadan kapsayıcı bir yönetimin oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

TRUMP YÖNETİMİYLE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Her yönetimle yeni bir sayfa açılabileceğini belirten Fidan, mevcut diplomasi trafiğinin sonuçlarının görüleceğini söyledi. Ayrıca, Trump yönetiminin izlediği politikalarla ilgili eleştirilerde bulundu ve hazırlıklarını sürdüğünü ifade etti.

GAZZE’DE ATEŞKES VE ENDİŞELER

Gazze’de ateşkes sürecinin devam ettiğini belirten Fidan, Netanyahu’nun rehineleri aldıktan sonra savaşın yeniden başlayabileceğinden endişe duyduklarını söyledi. Trump’ın Gazze planının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Fidan, bu durumun Filistin meselesinin kökenlerini yeniden hatırlattığını aktardı. “Dünyada orman kanununa doğru bir ilerleme var, güçte olan, diğerinin ihtiyaçlarını düşünmeden hareket ediyor” dedi.

YUNANİSTAN İLE TOPLANTILAR

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nisan ayında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde bir araya geleceği bildirildi.