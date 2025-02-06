Trump’ın Gazze Planına Netanyahu’dan Yanıt

TRUMP’IN GAZZE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını duyurdu. Ayrıca Trump, sosyal medya hesabından “Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD’ye devredilecek” sözlerini paylaştı. Trump’ın bu açıklamaları sonrası gelen tepkiler dikkat çekerken, Netanyahu’nun vereceği yanıt da merak konusuydu.

NETANYAHU’NUN YANITI

Son gelişmelerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Trump’ın Gazze’deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına dair görüşlerini aktardı. Netanyahu, “Sürekli olarak ertesi günden bahsediyorlardı, işte Trump bambaşka ve yeni bir fikirle geldi” ifadesiyle Trump’ın önerisinin yeniliğine vurgu yaptı. Netanyahu, Trump’ın Gazze planının ana hatlarını Beyaz Saray’da açıklamadan önce bildiğini, ancak dünyanın geri kalanının buna “şaşırdığını” belirtti.

TRUMP’IN GAZZE PLANLARI

Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında Gazze’nin büyük bir yıkım alanı haline geldiğini ifade etti. Gazze’deki Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmesinin çok daha uygun olacağını öne sürdü. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze’den ayrılmamak gibi bir seçeneklerinin olmadığını savundu. Trump, son gelişmelerle ilgili olarak sosyal medya hesabında, “Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD’ye devredilecek. İnşa çalışmalarına yavaşça ve dikkatlice başlanacak” açıklamasında bulundu.