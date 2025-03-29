Trump’ın Grönland Açıklamaları Dünya Gündeminde!

ABD BAŞKANINDAN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’daki ABD askeri varlığını genişletme önerileri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, “Grönland’a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland’a sahip olmalıyız” diye belirtti.

ÇİN VE RUSYA’YA YÖNELİK RAHATSIZLIK

Trump, Grönland çevresinde Çin ve Rus gemilerinin varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bu meseleyle ilgili olarak Danimarka veya başka bir ülkeye güvenmediklerini ifade etti. Grönland’ın günümüz açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI TEPKİLERİN GÜNDEME GELMESİ

Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın ABD tarafından ilhak edilmesi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Danimarka ve Grönland yönetimleri, adanın “satılık olmadığı ve olmayacağı” konusunda daha önce net bir tutum sergilemişlerdi.

KANADA İLE İLİŞKİLERDEKİ GÜNCEL DURUM

Daha önce Kanada ile ilgili sözlerinde, ülkenin ABD’nin stratejik çıkarları doğrultusunda önemine dikkat çeken Trump, ticaret gerilimleri sırasında Kanada’nın ABD’nin “51. eyaleti” olması gerektiğini ima etmişti. Ancak son zamanlarda Kanada ile ilişkilerde daha uzlaşmacı bir yaklaşım sergileyerek, “Kanada ile birçok konuda anlaştık ve ilişkilerimizi geliştirmek için çalışacağız” diye söyledi. Trump, ayrıca Kanada’dan ithal edilen otomobillere %25 gümrük vergisi getirme planını açıkladı; buna karşılık Kanada Başbakanı misilleme tarifeleri uygulayacaklarını duyurdu.