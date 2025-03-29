Trump’ın Grönland Açıklamaları Gündemde!

ABD BAŞKANINDAN GRÖNLAND AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Grönland’daki askeri varlıklarını genişletme planları hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Trump, “Grönland’a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland’a sahip olmalıyız” ifadesini kullandı.

ÇİN VE RUSYA TEHDİDİ

Grönland çevresinde Çin ve Rus gemilerinin hareketliliğinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Trump, bu duruma dair Danimarka ya da başka bir ülkeye güvenmediklerini ifade etti. Grönland’ın modern çağda stratejik bir önemi olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI REAKSİYONLAR

Trump’ın açıklamaları, Grönland’ın ABD tarafından ilhak edilmesine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Danimarka ve Grönland yönetimleri, adanın “satılık olmadığı ve olmayacağı” konusunda daha önce kesin bir duruş sergilemişti.

KANADA İLE İLİŞKİLERDEKİ BELİRSİZLİK

Önceden Kanada ile ilgili yaptığı açıklamalarda, bu ülkenin ABD’nin stratejik çıkarları açısından önemine dikkat çeken Trump, ticaret gerilimleri sürecinde Kanada’nın ABD’nin “51. eyaleti” olabileceğini ima etmişti. Ancak son dönemde Kanada ile ilişkilerde daha uzlaşmacı bir yaklaşım benimsedi ve “Kanada ile birçok konuda anlaştık ve ilişkilerimizi geliştirmek için çalışacağız” dedi. Trump, ayrıca Kanada’dan gelen otomobillere %25 oranında gümrük vergisi getirme planını duyurmuştu. Bunun üzerine Kanada Başbakanı, misilleme tarifeleri uygulayacaklarını açıkladı.