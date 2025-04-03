Trump’ın Gümrük Vergileri ABD’yi Vurdu

GÜMRÜK TARİFELERİ DÜNYADA ETKİ YARATIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, yeni gümrük tarifelerini geçtiğimiz gün tüm dünyaya açıkladı. Bu durum, dünya genelinde sert tepkilere yol açarken, küresel piyasalarda da önemli dalgalanmalara neden oldu.

ABD BORSASINDAKİ KAYIP KATLANIYOR

Yeni gümrük vergileri, en doğru şekilde ABD borsasına ağır bir darbe indirdi. Bugün itibarıyla ABD borsası, 2 trilyon dolardan fazla bir değer kaybı yaşadı.

DOLARDA KESKİN DEĞER KAYBI

Dolar endeksi, yüzde 2’yi aşan bir düşüş gösterdi. Önceki gün 104 seviyesine ulaşan Dolar, iki gün içinde 101 seviyesinin altına kadar geriledi. Euro karşısında da Dolar, bu sert gerilemesini sürdürerek, Dolar/Euro paritesi ekim ayından bu yana ilk kez 1,1 seviyesinin üzerine çıkarak 1,1146’ya kadar yükseldi. Dolar/TL paritesinde ise sınırlı bir gerileme yaşanarak, parite 37,83 seviyesine indi.

Güvenli liman olarak görülen altın ve gümüş de yeni gümrük tarifelerinden etkilendi. Ons altın, yüzde 1,5’in üzerinde değer kaybı yaşayarak 3.054 dolardan işlem gördü. Gümüşte ise durum çok daha çalkantılıydı; ons gümüş fiyatı yüzde 6 düşerek 32 doların altına indi.