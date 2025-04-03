Trump’ın Gümrük Vergileri Ekonomiyi Vurdu

ABD BAŞKANI YENİ GÜMRÜK TARİFELERİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gün önce yeni gümrük tarifelerini dünya genelinde duyurdu. Bu gümrük oranlarına yönelik tepkiler, birçok ülkeden sert bir şekilde geldi. Ayrıca, bu durum küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açtı.

GÜMRÜK VERGİLERİNİN ABD BORSASINA ETKİSİ

Yeni gümrük vergileri, ABD borsasını en çok etkileyen faktör oldu. Bugün itibarıyla, ABD borsası 2 trilyon dolardan fazla bir değer kaybı yaşadı.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞLER

Dolar endeksinde de yüzde 2’nin üzerinde bir düşüş görülüyor. Önceki gün 104 seviyesini gören dolar, iki gün içinde 101 seviyesinin altına kadar geriledi. Dolar, Euro karşısında da benzer bir düşüş yaşadı. Dolar/Euro paritesi, ekim ayından bu yana ilk kez 1,1 seviyesinin üzerine çıkarak 1,1146’ya kadar yükseldi. Dolar/TL paritesinde de sınırlı bir gerileme yaşandı ve parite 37,83’e kadar indi.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Güvenli liman olarak bilinen altın ve gümüş, yeni gümrük tarifelerinden etkilenerek değer kaybetti. Ons altın yüzde 1,5’in üzerinde düşüş yaşayarak 3.054 dolardan işlem gördü. Gümüşte ise daha yüksek bir oynaklık görüldü; gümüş fiyatı yüzde 6 kadar gerileyerek 32 doların altına düştü.