Trump’ın Gümrük Vergisi Hamlesi Avrupa Piyasalarını Sarsıyor

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ PİYASALARI SARSTI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin tehdidini öne sürerek, Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ın ABD’ye dahil edilmesini talep etti. Bu süreçte Avrupa ülkelerine uygulanacak gümrük vergisi artırımı, finansal piyasalarda büyük bir dalgalanma yarattı. Trump’ın sekiz Avrupa ülkesine uygulayacağı yüzde 10 ek vergi ve haziran itibarıyla yüzde 25 tarife planı, küresel borsalarda risk algısını pekiştirdi.

EN KIRILGAN SEKTÖR: OTOMOTİV

Analistler, Trump’ın gümrük vergisi kararının en çok etkileyeceği sektörün otomotiv olacağına dikkat çekiyor. ABD pazarına yüksek oranda bağımlı olan Avrupalı otomotiv üreticileri ve yan sanayi firmaları, artan maliyetler ve daralma riski ile yüzleşiyor. Eğer tarifeler kalıcı hale gelirse, satış hacmi, kârlılık ve yeni yatırım planları üzerinde olumsuz bir etki söz konusu olabilir. Bu durum, Avrupa’nın ekonomik büyümesinde önemli bir rol oynayan Almanya’nın ekonomik görünümünü de tehlikeye atıyor. Gelişmelerle birlikte Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz ile Stellantis hisseleri, yeni haftanın başlangıcında yaklaşık yüzde 3 oranında değer kaybetti.

ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE TİCARETTE ÖNE ÇIKIYOR

Eurostat verileri, Trump’ın gümrük vergileriyle tehdit ettiği Avrupa ülkeleri arasında, ABD ile en fazla ticaret fazlasına sahip ülkenin Almanya olduğunu gösteriyor. Fransa ve İngiltere de bu durumu takip ediyor. Bu durum, özellikle Alman sanayisinin ve ihracatçıların tarifelerdeki artışa karşı daha hassas hale geldiğini ortaya koyuyor.

SANAYİ VE KİMYA HİSSELERİNDE KAYGILAR

İhracat odaklı makine, ağır sanayi ve kimya sektörleri, artan maliyetler ve olası sipariş iptali riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Küresel ticarette yavaşlama beklenmesi, bu sektördeki şirket hisselerinde dalgalanmalara yol açabilir.

LÜKS TÜKETİMDE RİSK UYARISI

Lüks tüketim firmaları, geçmişte ABD-AB ticaret gerilimlerinden korunsalar da, analistler, gümrük vergilerinin daha geniş bir ekonomik durgunluğu tetiklemesi halinde, yüksek gelirli tüketicilerin de harcamalarını kısabileceği uyarısında bulundu. Bu gelişmeler üzerine LVMH hisseleri yüzde 3,5, Kering yüzde 2,6 düşerken, Richemont, Brunello Cucinelli ve Burberry hisseleri de benzer bir trend izledi.

İLAÇ SEKTÖRÜ RİSK ALTINDA

ABD’nin gündeme getirdiği gümrük vergileri, AB’nin en büyük ihracat kalemi olan ilaç sektörünü de tehdit ediyor. Geçtiğimiz yılın ilk üç çeyreğinde AB’nin ABD’ye ilaç ihracatı 84,4 milyar euroya ulaşarak makine ve kimyasalları geçmeyi başardı. Trump’ın açıklamalarının ardından Avrupalı ilaç firmalarının hisseleri gerilerken, Novo Nordisk yüzde 2,1, Roche yüzde 0,3 ve Sanofi yüzde 0,9 değer kaybı yaşadı; Novartis hisseleri ise yüzde 0,3 arttı.

ENERJİ VE PETROL HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Ticaret savaşı risklerinin artışı, küresel talep endişeleri ve petrol fiyatlarındaki düşüş, Avrupa’nın enerji hisselerini olumsuz etkiliyor. TotalEnergies, yaklaşık yüzde 3,4 değer kaybederken, Shell ve BP hisseleri de yüzde 1 ila 1,5 arasında bir düşüş gösterdi.