Trump’ın Gümrük Vergisi Kararı Piyasayı Sarstı

GÜMRÜK VERGİLERİ RÜZGARINI ESTİREN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, dün beklenmedik bir şekilde gümrük vergilerini artırdığını duyurdu. Bu durum, ticaret ve tedarik zincirlerinde büyük karışıklıklara yol açtı. ABD’nin tüm dünya genelinde karar aldığı vergi uygulamaları, yatırımcılar arasında tedirginlik yarattı. Borsa endeksleri keskin bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar, güvenli liman olarak tahvillere, altına ve yene yöneldi.

TRUMP’IN EK VERGİ AÇIKLAMASI

Trump, Türkiye’nin de dahil olduğu ülkelerle karşılıklı olarak en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Bu çerçevede ABD, Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20 ve Japonya’ya yüzde 24 gümrük vergisi getirmeyi planlıyor. Ayrıca, yurt dışından getirilen otomobillere de yüzde 25 vergi ekleniyor. Avrupa Birliği ve Çin, Trump’ın bu ek vergilerine karşılık vermeyi düşündüklerini bildirdi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Yeni getirilen yüksek gümrük vergileri, teknoloji hisselerini olumsuz etkiledi. Özellikle Çin ve Tayvan’daki üretim merkezlerine yönelik getirilen yüzde 30’luk vergi uygulaması, Çin’den ithal ürünlerdeki vergilerin yüzde 54’e çıkmasıyla birlikte teknoloji şirketlerinin hisseleri keskin bir düşüş yaşadı. Apple hisseleri yüzde 6, Nvidia yüzde 4, Tesla ise yaklaşık yüzde 4,5 değer kaybetti. Muhteşem Yedili olarak bilinen büyük teknoloji şirketlerinin toplam piyasa değeri 760 milyar dolar düştü ve Nasdaq endeksi yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti. Trump’ın gümrük vergileri, birçok sektörü etkisi altına aldı.

RİSKTEN KAÇIŞ EĞİLİMİ

Trump’ın açıklamasının ardından yatırımcıların riskten kaçış eğilimi ön plana çıktı. Hisse senedi piyasalarında sert düşüşler gözlemlendi. Nasdaq vadelileri yüzde 3,3 gerilerken, S&P 500 vadelileri yüzde 2,7, FTSE vadelileri yüzde 1,6 ve Avrupa borsası vadelileri yaklaşık yüzde 2 düştü. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,8, Çin’de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 oranında değer kaybetti.

DOLARDA DEĞİŞİM, ALTINDA REKOR

Yüksek gümrük vergilerinin ardından dolar, değer kaybederken euro değer kazandı. Güvenli liman olarak görülen Japon yeni ve İsviçre frangı gibi varlıklara olan talep arttı. Dolar endeksi yüzde 0,14’lük bir düşüşle 103 seviyesine geriledi. Dolar, yen karşısında yüzde 1,25 değer kaybederek 147,38 seviyesinde işlem gördü. Artan tahvil talebi ile birlikte, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan düşerek yüzde 4,07 seviyesine indi. Petrol fiyatlarında da yüzde 2’lik bir düşüş kaydedilirken, ons altın rekor seviyeye çıkarak 3 bin 168 dolara ulaştı. Yıl başından bu yana sarı metaldeki artış, yüzde 20’yi geçti.