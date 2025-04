Trump’ın İlk 100 Gün İcraatları

TRUMP’IN İKİNCİ DÖNEMİNİN 100’ÜNCÜ GÜNÜ

Beyaz Saray’ın başkanlık koltuğuna 20 Ocak’ta ikinci kez oturan Donald Trump, bugün görevindeki 100’üncü gününe ulaşmış durumda. İlk 100 günde, seçim kampanyası sırasında verdiği tarife sözlerini yerine getiren Trump, küresel ekonomide önemli yankılar uyandırıyor. “Önce Amerika” sloganıyla ilerleyen Trump, dış ticaret açığını azaltma, yerli üretimi güçlendirme ve haksız ticaret uygulamalarına karşı koyma hedefleri doğrultusunda yeni tarifeler tanıttı.

İLK HEDEF KANADA, MEXİKA VE ÇİN

Trump, görevinin ilk 100 günü içinde Kanada, Meksika ve Çin gibi büyük ticaret partnerlerine yönelik tarifeler uygulamaya koydu. Çelik, alüminyum ve otomobil gibi stratejik sektörleri hedef alan bu adımlar dikkat çekiyor. Ticaret politikasındaki en önemli adımını 2 Nisan’da atarak, karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri duyurdu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını bildiren Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeleri ve tarife dışı engelleri dikkate alarak ülkeye özel gümrük vergisi oranlarını açıkladı.

ÇİN’E UYGULANAN VERGİLERDE CİDDİ ARTILAR

Özellikle Çin’e uygulanan tarifeler, fentanil krizi gerekçesiyle getirilen vergilerle birlikte yüzde 145’e kadar ulaştı. Çin’den ithal edilen bazı ürünlere uygulan gümrük vergileri ise daha önce yürürlükte olan tarifelerle birlikte toplamda yüzde 245’i buldu. Trump’ın daha fazla karşılık vermek üzere belirlediği tarifeler, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması çerçevesinde belirli ürünlere karşı esneklik tanıyan geçici muafiyetlerle de dengelenmeye çalıştı. Ancak bu durum, ABD’nin ticaret partnerleriyle ilişkilerini gererek belirsizliklere yol açtı.

MÜZAKERE SÜRECİNDE BELİRSİZLİKLER

Müzakere süreçlerinin nasıl ilerlediği, Çin ile görüşmelerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken henüz bir anlaşma haberi gelmedi. Trump, bu politikaların Amerikan işçisini ve ekonomisini koruma amacı taşıdığını belirtirken, ekonomistler tarifelerin Amerikalı tüketicilere artan maliyetler ve enflasyon olarak yansıyabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca, uygulanan tarifelerin ABD ekonomisinde resesyon riskini artırdığına dikkat çekiliyor. Trump’ın ticaret vizyonunun, ekonomide korumacılığın sınırlarını zorlayarak küresel ticaret düzeninde yeni bir dönemin kapısını araladığı ifade ediliyor.

ATILAN ADIMLARIN İZİ

Trump yönetiminin 100 günde attığı ticaret politikasındaki adımlar şu şekilde sıralanıyor:

20 Ocak’ta, Beyaz Saray, “Önce Amerika Ticaret Politikası Genelgesi”ni yayınlayarak federal kurumlara haksız ticaret uygulamalarını inceleme talimatı verdi.

1 Şubat’ta, Trump, fentanil ve göçmen sorununu gerekçe göstererek Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin’den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini açıkladı.

3 Şubat’ta, Meksika’nın sınır güvenliğini artırması karşılığında bu ülkeye getirilen gümrük vergisinin 1 ay süreyle durdurulacağını bildirdi.

4 Şubat’ta, announced the implementation of a 10% customs duty on products imported from China.

10 Şubat’ta, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını belirten kararnamesini imzaladı.

13 Şubat’ta, Trump karşılıklı gümrük vergisi uygulamaları ile ticarette adalet sağlamak için bir başkanlık kararı imzaladı.

Başka birçok tarih ve adım da mevcut olup, Trump’ın uyguladığı bu politikalar, ticaret alanındaki dinamikleri etkilemeye devam ediyor.