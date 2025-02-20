Trump’ın İlk Ayındaki Başlıca İcraatları

BEYAZ SARAY’IN PAYLAŞIMLARI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevdeki ilk ayında gerçekleştirdiği önemli adımları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Trump’ın yalnızca bir ayda birçok başkanın tüm görev süresi boyunca başaramadıkları şeyleri gerçekleştirdiği vurgulandı. Ulusal güvenlik, ekonomi, sınır güvenliği, göç politikaları, uluslararası ilişkiler ve halkın yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik çeşitli reformların hayata geçirildiği belirtildi.

SINIR GÜVENLİĞİ VE GÖÇ POLİTİKALARI

Trump, göreve başlar başlamaz yasa dışı göçü engellemeye yönelik sert tedbirler aldı. Beyaz Saray, ABD-Meksika sınırında ulusal acil durum ilan ederek, sınır güvenliğinin sağlanması için ordunun bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Ayrıca, yasa dışı sınır geçişlerini önemli ölçüde azaltan politikalar ve suç işleyen göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesi gibi önlemler alındı. Trump’ın göreve başlamasının ardından güney sınırındaki yakalamalar %85 oranında düşerken, limanlarda yakalanan göçmen sayısı ise %93 azaldı. Trump, yasa dışı göçmenlerin devlet hizmetlerinden yararlanmasını engelleyen yasaları devreye sokarak, vergi mükelleflerinin korunması adına önemli adımlar attı. “Meksika’da Kal” politikası yeniden uygulanmaya başlandı ve sınır dışı edilecek suçlu göçmenler için Guantanamo Körfezi’nde yer ayrıldı.

EKONOMİ VE İŞÇİ HAKLARI

Ekonomi alanında Trump, ABD merkezli üretimi ve yatırımları teşvik etmeyi amaçladı. Çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getiren Trump, yerli üreticilerin korunmasına yönelik ciddi adımlar attı. Çelik sektörüne yapılan milyarlarca dolarlık yeni yatırımlar ise ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor. Trump, ayrıca Ulusal Enerji Hakimiyet Konseyi’ni kurarak, petrol ve doğal gaz üretimini artırmaya yönelik düzenlemelerle enerji fiyatlarını düşürmeye çalıştı. ABD borsalarında yükseliş yaşanırken, işsizlik oranlarında düşüş gözlendi.

DIPLOMASI VE ULUSAL GÜVENLİK

Trump yönetimi, uluslararası ilişkilerde de önemli adımlar attı. İran’a yönelik yaptırımlar sıkılaştırıldı ve İran bağlantılı şirketlerin ABD finans sistemine erişimi engellendi. Ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşerek, Gazze’de kalıcı barışı sağlamak için bir plan sundu. Japonya ve Hindistan ile de ticaret ve enerji alanlarında yeni anlaşmalar imzalayarak ekonomik bağları güçlendirdi.

ENERJİ POLİTİKALARI VE İKLİM ANLAŞMALARI

Trump, enerji bağımsızlığını artırmayı ve enerji fiyatlarını düşürmeyi hedefleyerek Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti. Yenilenebilir enerji politikalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, fosil yakıt üretimine teşviklerde bulundu. Ayrıca, eski Başkan Joe Biden dönemindeki sera gazı emisyon düzenlemeleri iptal edilerek, Paris İklim Anlaşması’ndan çekilindi.

EĞİTİM VE TOPLUMSAL POLİTİKALAR

Trump, eğitimde radikal değişiklikler yaparak federal fonlarla desteklenen okullarda “aşırı sol” müfredatların kaldırılmasını sağladı. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarının eğitiminde daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla reformlar gerçekleştirdi. LGBT+ politikalarına da sert bir duruş sergileyen Trump, çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme operasyonlarını yasakladı ve kadın sporlarında biyolojik erkeklerin yarışmalarını engelleyen bir kararname yayımladı.

HÜKÜMET REFORMU VE BÜROKRASİYLE MÜCADELE

Trump, federal bürokrasideki verimsizliği ortadan kaldırmak için Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nı kurdu. Devlet dairelerindeki fazla personelin işten çıkarılmasını teşvik ederek kamu harcamalarında büyük bir tasarruf sağlamayı hedefledi. New York’taki trafik sıkışıklığı ücretlendirme sistemi ise iptal edilerek sürücüler üzerindeki vergi yükü hafifletildi. Beyaz Saray, Trump’ın ilk ayda gerçekleştirdiği köklü değişikliklerle “Amerika’yı yeniden büyük yapma” vaadini hızla yerine getirdiğini ifade etti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD geri döndü! Ulusumuzu yeniden inşa ediyoruz, vatandaşlarımızı koruyoruz ve ekonomimizi güçlendiriyoruz. Henüz yeni başlıyoruz!” şeklinde ifadeler kullandı.