Trump’ın İlk Yurtdışı Ziyareti Suudi Arabistan

BİLET SATIŞLARINA YENİ DÜZENLEME

Eski ABD Başkanı Donald Trump, eğlence sektöründe karaborsa bilet satışlarını engellemek için bir başkanlık kararnamesi imzaladıktan sonra Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Trump, üçüncü kez aday olmasını isteyenlerin giderek arttığını ifade etti. “İnsanlar aday olmamı istiyor. Bunun bir yolu olduğunu söylüyorlar ama bu konuda bir araştırma yapmadım” diyen Trump, Demokratların eski Başkan Barack Obama’yı karşısına çıkarıp çıkarmayacağına dair bir soruya esprili bir şekilde, “Bunu çok isterim” şeklinde yanıt verdi. Olası bir yarışmanın “güçlü bir mücadele” olacağını vurguladı.

YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ HAZIRLIĞI

Trump, iki gün içinde yürürlüğe girecek karşılıklı gümrük vergilerine de değindi. “Bize ne talep ediyorlarsa biz de onlardan aynısını istiyoruz, ama biz daha nazik davranıyoruz” ifadesini kullanan Trump, bu vergilerin bazı durumlarda rakip ülkelerle kıyaslandığında daha düşük olabileceğini belirtti.

ELON MUSK VE ŞİRKETİ ÜZERİNE

Basın toplantısında, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına atadığı Elon Musk’ın gelecekteki rolü de ele alındı. Trump, Musk için “Harika biri, ama aynı zamanda yönetmesi gereken büyük bir şirketi var. Bir noktada işine geri dönecektir” dedi. Buna rağmen, Musk’ı mümkün olduğunca görevde tutmak istediğini vurguladı. DOGE’nin uzun vadeli faaliyetleri hakkında ise, “Bunu kesin olarak söyleyemem ama burada görev yapan pek çok insan önemli bir deneyim kazandı” yanıtını verdi.

KİM JONG-UN İLE İLİŞKİLER

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilişkileri hakkında konuşan Trump, bu diyaloğun önemine dikkat çekti. “Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var. Kim Jong-Un akıllı bir adam” diyen Trump, Kuzey Kore’yi büyük bir nükleer güç olarak tanımladı ve gelecekte bu konuyla ilgili gelişmeler yaşanabileceğini ima etti.

ORTA DOĞU ZİYARETİ VE İLİŞKİLER

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapacağı yönündeki haberleri doğruladı. Programının yalnızca Suudi Arabistan ile sınırlı kalmayacağını belirten Trump, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) de kapsayan bir ziyaret planladığını açıkladı. Orta Doğu ile güçlü ilişkilerine vurgu yapan Trump, Suudi Arabistan’ın ABD’ye 1 trilyon dolarlık yatırım yapmayı kabul ettiğini belirterek, “Bu, Amerikan şirketleri için büyük iş fırsatları anlamına geliyor” dedi. ABD basını, Trump’ın Mayıs ortasında Suudi Arabistan’a gideceğini öne sürdü.