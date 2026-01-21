Trump’ın İran’a Yönelik Sert Mesajları Gündemde

Trump, ikinci kez göreve geldiği başkanlığının ilk yıl dönümünde verdiği röportajda, ABD’nin iç ve dış gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İran’ın “kendisine yönelik suikast tehditlerini” ele alan Trump, “Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım.” şeklinde açıklamada bulundu.

SUİKASTTE TEK KELİMEYLE NETİZ

Bu konuda kesin talimatlar verdiğini belirten Trump, “Bir şey olursa onları haritadan silecekler.” diyerek mesajını netleştirdi. Ayrıca, İran’ın kendisine yönelik suikast tehditleri karşısında eski Başkan Joe Biden’ı yeterli tepki vermemekle eleştirdi.

ASKERİ SEÇENEKLER MASADA

ABD’nin, İran’a yönelik askeri saldırı planlarını rafa kaldırmadığı ve bölgeye askeri unsurlarını yönlendirmeyi sürdürdüğü bildiriliyor. Yetkililer, Trump’ın danışmanlarına İran için askeri seçenekler sunulması konusunda baskı yaptığı ifade edildi. Trump’ın, olası bir operasyonun etkisini değerlendirirken sık sık “kararlı” ifadesini kullandığı aktarılırken, henüz bir saldırı emri vermediği ve nihai kararın belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

HAVA SAVUNMA GÜÇLENECEK

Bölgeye ek hava savunma sistemlerinin yönlendirileceği bilgisi verildi. Yetkililer, bunlar arasında Patriot ve THAAD sistemlerinin de bulunacağını belirtti. Geçen hafta bölgede yeterli askeri unsur olmadığını ifade eden yetkililer, Orta Doğu’ya daha fazla sevkiyat yapılmasının ABD’nin saldırı seçeneklerini artıracağını bildirdi.

CİHAT TEHDİDİ GÜNDEMDE

İran Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik herhangi bir saldırının cihat ilanı olarak değerlendirileceğini duyurdu. İran ile ABD arasındaki gerilim, ülke genelinde protestolara karşı sert müdahalelerin ardından artarken, Trump, Washington’un buna karşılık verebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

SAVAŞ İLANI UYARISI

Meclisin ulusal güvenlik komisyonu açıklamasında, “Hamaney’e yapılacak herhangi bir saldırı, tüm İslam dünyasına karşı savaş ilanı anlamına gelir. İslam alimleri tarafından cihat fetvasının verilmesi ve İslam’ın askerlerinin dünyanın her yerinde vereceği karşılık beklenir” ifadeleri kullanıldı.