Trump’ın İran İçin Olası Askeri Seçenekleri Değerlendirdiği Öğrenildi

ABD BAŞKANI, İRAN’DA ASAĞA HÜKÜMETİ HEDEF ALABİLECEK OLAĞANÜSTÜ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

ABD Başkanı, İran’da giderek tırmanan protestoların ardından bu ülkeye yönelik bir dizi askeri müdahale seçeneğini gözden geçiriyor. CNN’e bilgi veren yetkililer, Trump’a mevcut süreçte farklı müdahalelere dair planların sunulduğunu aktardı. Yetkililerin açıklamalarına göre, başkana sunulan seçeneklerin büyük bir kısmı, İran güvenlik güçleri tarafından protestoların bastırılması amacıyla alınan önlemleri hedef almayı amaçlıyor. Ancak yönetim içinde, askeri saldırıların beklenmedik sonuçlar doğurabileceği ve halkın protestoları desteklemesine yol açabileceği endişeleri bulunuyor. Ayrıca, İran’ın misilleme gerçekleştirerek kendi askeri gücünü kullanabileceği kaygısı da dile getirildi.

MUHALEFETİ DESTEKLEYEN DAR KAPSAMLI SEÇENEKLER ÜZERİNDE DURULUYOR

Yetkililere göre, Trump, İran’daki protestoculara yardım etme sözü doğrultusunda, askeri müdahalelere alternatif olarak daha spesifik hedeflere yönelen bir dizi seçenek üzerinde çalışıyor. Bir yetkilinin açıklamasına göre, bu planların içinde İran ordusunu ya da rejimini hedef alacak siber operasyonlar bulunuyor ve bu adımlar, protestoların bastırılmasına yönelik çabaları sekteye uğratabilir. Ayrıca, rejim yetkililerine ve İran ekonomisinin enerji ve bankacılık gibi önemli sektörlerine yönelik yeni yaptırımlar da seçenekler arasında yer alıyor.

NİHAİ KARAR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Yetkililer, Trump için olası seçeneklerin hazırlanmasına yönelik çeşitli kurumların görevlendirildiği bilgisini aktardı. Önümüzdeki hafta, özellikle Salı günü, Trump’ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek nasıl bir yol izleneceği konusunda görüşmeler yapması bekleniyor. Yetkililer, Trump’ın henüz kesin bir karar vermediğini, ancak İran’daki ölü sayısının artmasıyla birlikte harekete geçmeyi ciddiyetle düşündüğünü ifade etti. Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili ise Trump’ın gündeminde kara birlikleri göndermenin bulunmadığını belirtti.