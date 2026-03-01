Trump’ın İran Operasyonunu Mar-a-Lago’dan İzleme Anları

trump-in-iran-operasyonunu-mar-a-lago-dan-izleme-anlari

ABD’NİN İRAN OPERASYONUNA DAİR GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Dönemin başkanı Donald Trump, İran’a yönelik gerçekleştirdiği operasyon sürecini Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinden anbean takip ettiği anlara ait fotoğraflar yeni bir kez kamuoyuyla paylaşıldı. Uzun zamandır kamuya kapalı kalan bu görüntüler, ilk kez yayımlanmış oldu.

OPERASYON SÜRECİNE ANLIK GÖZLEMCİLİK

Söz konusu fotoğraflarda, Trump’ın Florida’daki özel takip odasından operasyonu izlediği gözlemleniyor. Görüntülerde Trump’ın danışmanlarıyla birlikte süreci anlık olarak takip ettiği, güvenlik ve savunma yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğu dikkat çekiyor. Bu karelerin, operasyonun planlama ve icra aşamalarındaki kritik anları yansıttığı bildiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hamaney’den Suikast Iddialarına Cevap Geldi

İran lideri Ali Hamaney'in ölümüne dair spekülasyonlar sürerken, sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım merak uyandırdı.
Gündem

İran’dan ABD ve İsrail’e Yanıt Geliyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'e yönelik, ülkesine saldırıları nedeniyle "unutulmaz bir ders vereceklerini" ifade etti.
Gündem

İran Saldırısında Hayatını Kaybedenler Arasında Hamaney Ailesi de Var

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, İran medyası Hamaney'in damadı ve gelininin saldırılar sırasında öldüğünü duyurdu. Hamaney'in durumu ise belirsizliğini koruyor.
Gündem

CENTCOM’dan İran Operasyonu Detayları Açıklandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik "Destansı Öfke" operasyonunda ilk kez kamikaze insansız hava aracı kullanıldığını duyurdu.
Gündem

Gazze Şeridi’ne Geçişler İkinci Duyuruya Kadar Kapatıldı

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar gerekçesiyle Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın kapandığını duyurdu. Geçişlerin durdurulmasının sebebi bu saldırılar olarak belirtildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.