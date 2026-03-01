Trump’ın İran Operasyonunu Mar-a-Lago’dan İzleme Anları

ABD’NİN İRAN OPERASYONUNA DAİR GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Dönemin başkanı Donald Trump, İran’a yönelik gerçekleştirdiği operasyon sürecini Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinden anbean takip ettiği anlara ait fotoğraflar yeni bir kez kamuoyuyla paylaşıldı. Uzun zamandır kamuya kapalı kalan bu görüntüler, ilk kez yayımlanmış oldu.

OPERASYON SÜRECİNE ANLIK GÖZLEMCİLİK

Söz konusu fotoğraflarda, Trump’ın Florida’daki özel takip odasından operasyonu izlediği gözlemleniyor. Görüntülerde Trump’ın danışmanlarıyla birlikte süreci anlık olarak takip ettiği, güvenlik ve savunma yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğu dikkat çekiyor. Bu karelerin, operasyonun planlama ve icra aşamalarındaki kritik anları yansıttığı bildiriliyor.