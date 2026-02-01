Trump’ın İran Saldırısı Açıklamaları Tedirgin Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği bir röportajda İran’a yönelik olası askeri harekât hakkında değerlendirmelerde bulundu. İran ile ilgili planlarını Orta Doğu’daki müttefiklerle paylaşmanın doğru olmadığını belirten Trump, bu tür hazırlıkları medyayla paylaşmanın daha zararlı olabileceğini ifade etti.

İRAN BİZİMLE KONUŞUYOR

Trump, “Ama bakın, plan şu ki (İran) bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz.” diyerek müzakerelere dair umutlarını dile getirdi.

OLUMSUZ GEÇEN PAZARLIKLARA ATIF

Bölgedeki müttefiklerinin İran’ın sürekli müzakereye açık olduğuna dair ifadelerini hatırlatan Trump, bu bilgiyi onaylarken, geçmişte yaşanan olumsuz müzakere deneyimlerine de dikkat çekti. “Müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı.” şeklinde konuştu.

ABD’DEN BÜYÜK FİLO

Ayrıca Trump, İran’a doğru yaklaşan “büyük bir filosu” bulunduğunu ve bu filonun Venezuela’da sahip olduklarından daha büyük olduğunu belirtti.

İRAN’DA PROTESTO GÜNDEMİ

İran’da yaşanan ekonomik sorunlar sonucunda patlak veren protestolar sırasında binlerce kişinin hayatını kaybetmesi, ABD’nin tepkisini artırmıştı. Göstericilerin idam edileceği iddialarının ardından Trump, Tahran yönetimini tehdit ederek, gerginliğin tırmanmasının ardından donanmayı İran’a göndermişti. Ayrıca, ABD ve İsrail basını, dünyayı endişelendiren saldırının bugün gerçekleştirileceğine dair haberler yayımlamıştı.