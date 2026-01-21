Trump’ın İran Yorumları Üzerine Gündem Değerlendirmesi

Trump, ikinci kez iş başına geldiği başkanlığının birinci yıl dönümünde News Nation kanalına röportaj verdi ve ABD’nin iç ve dış meselelerine dair değerlendirmeler yaptı. İran’ın kendisine karşı düzenleyebileceği suikast tehditlerini ele alan Trump, “Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım.” ifadelerini kullandı. Bu konuyla ilgili net talimatlar verdiğini dile getiren Trump, “Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler.” şeklinde konuştu. Ayrıca, İran’ın suikast tehditlerine yanıt vereceği konusunda eski Başkan Joe Biden’ı eleştirerek, yeterli karşılık vermediğini savundu.

“İSYAN YASASI’NA ŞU AN GEREK YOK”

Trump, göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonların protestolarla sonuçlandığı Minnesota eyaletindeki İsyan Yasası’na dair görüşlerini paylaştı. İsyan Yasası’na “şimdilik ihtiyaç olmadığını” vurgulayan Trump, gerektiği takdirde hayata geçirebileceğini ifade etti. Yasayı uygulamanın “mahkeme sistemini baypas edeceğini” ve “hayatı çok daha kolaylaştıracağını” belirtti.

“ASKERİ OPERASYON PLANI DEVAM EDİYOR”

The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırı planlarını askıya almadığı ve bölgeye askeri unsurları yönlendirmeye devam ettiği ileri sürüldü. ABD hükümetinden yetkililer, Trump’ın danışmanlarına İran’a yönelik askeri stratejilerle ilgili baskısının sürdüğünü aktardı. Yetkililer, Trump’ın olası bir askeri operasyonun beklenen etkisini “kararlı” kelimesiyle tanımladığını belirtti. Söz konusu yetkililer, Trump’ın henüz resmi saldırı emri vermediğini, nihai kararının ise belirsiz kaldığını dile getirdi. Bunun yanı sıra, bölgeye ek hava savunma sistemleri, özellikle Patriot ve THAAD sistemlerinin yönlendirileceği bildirildi. Geçen hafta yapılan değerlendirmelerde, Orta Doğu’ya daha fazla askeri unsur sevk edilmesiyle ABD’nin saldırı seçeneklerinin artacağına vurgu yapıldı.