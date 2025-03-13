Trump’ın Kabinesine Türk İsim Dahil Oldu

Seval Öz, ABD Başkanı Donald Trump tarafından, otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlığıyla yeni oluşturulan Ulaştırma Bakanlığı’na bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterildi. Bu adaylık, Kaliforniya eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine sunuldu. Beyaz Saray, Seval Öz’ün Ulaştırma Bakanlığı’ndaki tam görev tanımını henüz açıklamasa da, mesleki geçmişi göz önüne alındığında sürücüsüz araç politikasını denetlemekle sorumlu olabileceği değerlendiriliyor.

SEVAL ÖZ’ÜN KİMLİĞİ

1961 doğumlu Seval Öz, Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşidir. 2011 yılında ABD San Francisco’daki Google’da müdür pozisyonunda çalıştı. Wellesley Koleji’nden mezun olan Öz, ardından Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik eğitimi aldı. Öz, bankacılık kariyerinde uzun yıllar New York’ta yatırım bankacılığı yapmış. San Francisco’ya yerleştikten sonra finans şirketlerinde görev almış ve dört yıl mesleğine ara verdikten sonra, ağabeyi Mehmet Öz ile ABD’deki çocukların sağlık eğitim projelerine yönelmiştir. Türkiye’ye sıklıkla geldiğini ifade eden Öz, ailesini ve Boğaz ile Kapalıçarşı’yı özlediğini belirtmiştir.

SEVAL ÖZ’ÜN KİŞİSEL HAYATI VE KARİYERİ

Otomotiv sektöründe de önemli bir isim olan Seval Öz, Continental’da Akıllı Ulaşım Sistemleri Bölümü CEO’su olarak görev yaptı. GoogleX ve Cuil gibi firmalarda da kariyerine devam etti. Sivil toplum alanında aktif olarak Endeavor Danışma Kurulu Üyesi, New York Halk Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu’nda görev yapmaktadır. Kadınların teknoloji alanındaki liderliği hakkında sunumlar veren Öz, Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Global Kadınlar APEC inisiyatifinde Google’ı temsil etti.

ÖZ AİLESİ VE MİRAS TARTIŞMALARI

Öz ailesinin kökeni Konya’ya dayanıyor. Dr. Mehmet Öz’ün babası Prof. Mustafa Öz, 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Miras tartışmaları, 2019 yılında Prof. Öz’ün vefatından sonra başlamıştı. Kız kardeşi Nazlım Öz, abisi Mehmet Öz’ün iki gayrimenkul için olan gelir paylaşımında adaletsizlik iddia ederken, Dr. Öz de kız kardeşinin babasının imzasını taklit ettiğini öne sürdü. Aday gösterilen Seval Öz, bu davalarda abisiyle birlikte hareket ederek karşı dava açtı.

MEHMET ÖZ’ÜN ADAYLIK SÜRECİ

Seval Öz, ayrıca Trump’ın Sağlık Sigortası Departmanı başkanlığına aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşidir. Kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Mehmet Öz’ün Senato Finans Komitesindeki onay oturumunun 14 Mart Cuma günü gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durum, hem Türk hem de Amerikan vatandaşı bir bireyin tarihsel olarak ABD Senatosu’ndaki onay sürecinden geçmesi anlamına geliyor.