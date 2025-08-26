Trump’ın Kararı Piyasalarda Dalgalanmaya Neden Oldu

ABD BAŞKANINDAN TARİHİ GÖREVDEN ALMA

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u “ipotek sözleşmelerinde yanlış beyan” nedeniyle görevden aldı. Bu durum, Fed’in 111 yıllık geçmişinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Cook, görevden alınmaya itiraz ederek “Görevime devam edeceğim” açıklamasında bulundu. Bu kararın ardından piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Dolar endeksi düştü, altın fiyatları ise iki haftanın zirvesine ulaşarak gram altın 4.454 TL seviyesine, ons altın ise 3.374 dolara yükseldi.

ALTIN FİYATLARINDAN BEKLENTİLER

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah’a yaptığı değerlendirmede “Altın fiyatlarındaki yükseliş her yıl olduğu gibi yoluna devam edecek” dedi. Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu: “Eğer nakde ihtiyacı yoksa, beklemeye devam etmesi lazım.” Memiş ayrıca, Ekim ve Kasım aylarına dikkat çekerek “döviz bir yatırım aracı değildir” ifadelerini kullandı. Uzman, piyasa analizinde şunları belirtti: “Dövizi bir yatırım aracı görenlere uzun vadede dolar ve euronun yerini Yuan ve Ruble alacak. Dolayısıyla getiri açısından Ruble ve Yuan’ın önü daha açık.”

KASIM AYINDAKİ FİYATLAMALAR

Jeopolitik ve iç siyaset gelişmelerini de değerlendiren Memiş, “Kasım ayında bir fiyatlama içine girilecek” dedi. Finansal piyasalarda bir dip arayışı olacağını öngören Memiş, “Bu kırılımın Kasım ayında gerçekleşeceğini” ifade etti.

BITCOIN BEKLENTİLERİ

Memiş, Bitcoin ile ilgili olarak yatırımcılara tavsiyelerde bulunarak “Sistem o kadar kontrollü bir şekilde kuruldu ki, hiç kimseyi zengin etmeyecek. Sistem sadece belirli bir miktar veriyor” şeklinde konuştu. Bu yıl için, sistemin yatırımcılara sunacağı miktarın 140 bin dolar olacağını belirtti.

2025 İÇİN PROJEKSİYONLAR

Piyasa öngörülerini 1 Ocak’ta açıkladığını hatırlatan Memiş, 2025’in henüz bitmediğinin altını çizerek şunları dile getirdi: “Borsa’da 11.800-12.000 puan seviyesi ideal. Faiz noktasında 128 bin civarında bir beklentim var. Dolar için 45 lira, Euro-TL kurunda 55 lira, Euro-Dolar paritesinde 1,20, gram altında 4 bin 500 lira, ons altında ise 3 bin 500 dolar seviyesi benim öngörülerim. Gümüşün gram fiyatı 55 lira, ons gümüş 45 dolara yükselir, Bitcoin ise 120 bin dolardan başlayarak 140 bin dolara ulaşabilir.”