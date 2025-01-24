Trump’ın Kararları Kripto Piyasalarını Etkiliyor

PIYASA VERİLERİ VE ETF GİRİŞ ÇIKIŞLARI

Bitcoin’in piyasa değeri 2,07 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri 408 milyar dolar. Dün spot Bitcoin ETF’lerine 188,7 milyon dolar giriş gerçekleşti, buna karşın spot Ether ETF’lerine 14,9 milyon dolar çıkış oldu. CoinTR Araştırma Departmanı, kripto para sektöründeki önemli gelişmeleri ele alan bir bülten hazırladı.

TRUMP’IN KRİPTO ÇALIŞMA GRUBU AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para kullanıcılarının ve sektör liderlerinin etkilenebileceği önemli bir adım atarak, ilk yürütme emirlerinden birini imzaladı. Oval Ofis’teki televizyon konuşmasında Trump’ın yanında “yapay zeka ve kripto danışmanı” olarak bilinen David Sacks yer aldı. Sacks, yeni yürütme emrinin Amerika’yı kripto dünyasının merkezi yapmayı hedefleyen bir çalışma grubunun kurulmasını ön gördüğünü belirtti. Ayrıca, ABD merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) oluşturulması ve kullanımı yasaklanırken, ulusal bir kripto rezervi oluşturulması ve stablecoin’ler için düzenleyici bir çerçeve hazırlanması gibi konular araştırılacak. Çalışma grubunun, Hazine Bakanı, Adalet Bakanı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanı ve Trump’ın kabine üyeleri tarafından oluşturulması planlanıyor. Ayrıca, yürütme emri ile önceki Başkan Joe Biden’ın Mart 2022’de kripto düzenlemelerine yönelik çıkardığı emir iptal edildi. Trump, seçim kampanyası sırasında bir CBDC geliştirilmesinin durdurulacağına dair söz vermişti ve bu vaadini de yerine getirdi.

DİJİTAL VARLIK STOKU VE BITCOIN TARTIŞMALARI

Trump’ın dün imzaladığı yürütme emri, dijital varlık stokunun oluşturulmasını incelemek üzere bir çalışma grubunun kurulmasını içeriyor ve bu durum Bitcoin savunucularında hayal kırıklığı yarattı. Yürütme emrinde “Bitcoin” kelimesinin bulunmaması eleştirilerin merkezinde yer aldı. Podcaster Peter McCormack, “Yürütme emri, Bitcoin’den hiç bahsetmiyor,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trump’ın emri, federal hükümetin kolluk kuvvetleri tarafından yasal yollarla ele geçirilen kripto varlıklardan türetebileceği bir stokun oluşturulmasını inceleyecek. Ancak bazı Bitcoin savunucuları, yalnızca Bitcoin’i içeren bir stok hedeflenmesi gerektiğini dile getirdi. İkigai Asset Management Yatırım Sorumlusu Travis Kling, “Bitcoin savunucuları, ‘dijital varlıklar’ diline gerçekten takılmış durumda,” dedi.

SEC TARAFINDAN SAB 121 KURALININ İPTALİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), finansal firmaların müşteri adına tuttukları kripto varlıkları bilançolarında borç olarak göstermelerini zorunlu kılan tartışmalı SAB 121 kuralını iptal etti. Dün yayımlanan yeni bir Personel Muhasebe Bülteni ile düzenlemenin iptal edildiği duyuruldu. SEC’in kripto görev gücü lideri Hester Peirce, kararı memnuniyetle karşılayarak “Elveda SAB 121! Eğlenceli olmadı,” dedi. SAB 121, Mart 2022’de yürürlüğe girmiş ve kripto sektöründe eleştiriler almıştı. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill, bu iptal haberini memnuniyetle karşıladı ve bu kuralın “mali hizmetlerde standart bir uygulama olmadığını” ifade etti. Senatör Cynthia Lummis de SAB 121’i “bankacılık sektörü için felaket” olarak nitelendirerek iptalin önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Bu iptal, Donald Trump yönetimindeki SEC’in ilk önemli kararı olarak dikkat çekiyor ve kripto sektörü için düzenlemelerde bir rahatlama sağlıyor.