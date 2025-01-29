Trump’ın Öğrenci Vizeleri Kararnamesi İptali

YENİ BAŞKANLIK KARARNAMESİ BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilerleyen saatlerde antisemitizmle mücadele amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor. Beyaz Saray yetkilileri, bu kararname ile Filistin yanlısı protestolara katılan ve düzenleyen yabancı uyruklu üniversite öğrencileri ile diğer yerleşik yabancıların vizelerinin iptal edileceğini aktarıyor. Yönetim, özellikle radikal görüşleri savunan protestoculara yönelik sert önlemler almaya hazırlanıyor.

PROTESTO EDEN YABANCILARA UYARI

Trump, kararnameyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD’li Yahudilere yönelik terör tehditleri, kundaklama, vandalizm ve şiddet olaylarının agresif bir şekilde soruşturulmasını talep etti. “Protestolara katılan tüm yerleşik yabancılara sesleniyorum: Sizi bulacağız ve sınır dışı edeceğiz. Üniversite kampüslerinde Hamas’ı destekleyen tüm öğrencilerin vizelerini hızla iptal edeceğim” diyerek, bu konuda kararlılığını vurguladı.