Trump’ın Panama Kanalı’na Yönelik İddiaları Sürüyor

TRUMP’IN PANAMA KANALI AÇIKLAMALARI

Trump, Andrews Ortak Üssü’nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Panama’da olduğunu belirten Trump, Panama Kanalı’nın Çin’e verilmediğini, ancak Çin tarafından kontrol edildiğini öne sürdü. Trump, “Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı’nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak.” şeklinde konuştu. Göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında daha önce gündeme getirdiği “Panama Kanalı’nı geri alma” konusuna yeniden değinerek, “Çin, Panama Kanalı’nı işletiyor. Biz onu Çin’e değil, Panama’ya vermiştik ve geri alıyoruz.” dedi.

PANAMA DEVLET BAŞKANI’NDAN TEPKİ

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, 20 Ocak’ta X’te yayımladığı açıklamada, Trump’ın iddialarına karşı çıkarak, “Panama Kanalı, Panama’nındır ve öyle kalacak.” ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu. Trump’ın “Çin, Panama Kanalı’nı işletiyor” yönündeki iddialarının somut bir temeli olmasa da, Çin’in Panama’da önemli yatırımları olduğu ve ülkenin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiği biliniyor.