Trump’ın Putin Açıklamaları Gündem Oldu

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN PUTİN’E TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News ile gerçekleştirdiği röportajda dikkat çeken yorumlarda bulundu. Trump, bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.

PUTİN İLE GÖRÜŞME TARİHİ BELİRTİLDİ

Trump, “Bu hafta Putin ile görüşeceğim” diyerek görüşmenin tarihini belirtti. Aynı zamanda, Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin güvenilirliğini sorgulayan sözlerine sert bir dille karşılık verdi. “Çok öfkeli” ve “kızgın” olduğunu belirten Trump, Rus liderin Ukrayna’da geçici bir hükümet kurulması yönündeki çağrısının Zelensky’nin görevden alınmasına yol açabilecek açıklamalarının “doğru yönde gitmediğini” ifade etti.

VERGİ TEHDİDİ DEVAM EDİYOR

Trump, “Eğer Rusya ile Ukrayna’daki kan dökülmesini durdurmak için bir anlaşmaya varamazsam ve bunun Rusya’nın hatası olduğunu düşünürsem ki bu böyle olmayabilir, ama eğer Rusya’nın hatası olduğunu düşünürsem, Rusya’dan çıkan tüm petrole ikincil vergiler koyacağım” dedi. ABD Başkanı, bu durumda “Eğer Rusya’dan petrol satın alıyorsanız, ABD’de iş yapamazsınız” şeklinde konuştu. Devamında, tüm petrol alımları için yüzde 25’lik bir vergi uygulanabileceğini belirtirken, bu verginin yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişebileceğini kaydetti.