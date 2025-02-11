Trump’ın Talimatıyla Google Haritalar Güncellendi

GÜNCELLEME YAPILDI

Google, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatına dayanarak, Meksika Körfezi’nin adını Google Haritalar’ın ABD sürümünde “Amerika Körfezi” olarak güncelledi. Şirketten yapılan açıklamada, ABD’deki Coğrafi İsimler Sistemi’nin, Trump’ın Meksika Körfezi için yaptığı isim değişikliğini hayata geçirdiği ifade ediliyor.

DEĞİŞİKLİKLER UYGULAMAYA KONDU

Açıklamada, Coğrafi İsimler Sistemi üzerinde gerçekleştirilen güncellemenin ardından, Google Haritalar’da Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi”ne dönüştüğü belirtildi. Google, “İki hafta önce duyurduğumuz şekilde, uzun süredir devam eden uygulamalarımızla tutarlı olarak bu güncellemeyi yansıtacak değişiklikleri uygulamaya başladık” cümlesini kullandı.