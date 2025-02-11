More
Gündem

Trump’ın Talimatıyla Google Haritalar Güncellendi

trump-in-talimatiyla-google-haritalar-guncellendi

GÜNCELLEME YAPILDI

Google, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatına dayanarak, Meksika Körfezi’nin adını Google Haritalar’ın ABD sürümünde “Amerika Körfezi” olarak güncelledi. Şirketten yapılan açıklamada, ABD’deki Coğrafi İsimler Sistemi’nin, Trump’ın Meksika Körfezi için yaptığı isim değişikliğini hayata geçirdiği ifade ediliyor.

DEĞİŞİKLİKLER UYGULAMAYA KONDU

Açıklamada, Coğrafi İsimler Sistemi üzerinde gerçekleştirilen güncellemenin ardından, Google Haritalar’da Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi”ne dönüştüğü belirtildi. Google, “İki hafta önce duyurduğumuz şekilde, uzun süredir devam eden uygulamalarımızla tutarlı olarak bu güncellemeyi yansıtacak değişiklikleri uygulamaya başladık” cümlesini kullandı.

ÖNEMLİ

Manşet

Kemal Özdeş Ankaragücü’yle Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Gündem

Van’da İzin Verilmeyen Yürüyüş Gerilimi

Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Parti üyelerine polis müdahalede bulundu, Milletvekili Mahmut Dindar kalkan kırdı. Olayda 17 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.