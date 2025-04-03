Trump’ın Tarifeleri ABD Piyasalarını Sarstı

ABD’DE PAY PİYASALARINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı tarifelerle ilgili yaptığı açıklamaların ardından finansal piyasalarda büyük satışlar yaşandı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, 2020 yılından bu yana en büyük günlük kayıplarını gördü. S&P 500 endeksi, yüzde 4,84 azalarak 5.396,52 puana gerilerken, Nasdaq endeksi ise yüzde 5,97 düşüşle 16.550,61 puana indi. Kapanışta Dow Jones endeksi ise yaklaşık 1700 puan değer kaybetti ve yüzde 3,98 azalarak 40.545,93 puana düştü.

ABD PİYASALARDAN TRİLYONLARCA DOLAR SİLİNDİ

Analistler, piyasalardaki son gelişmelerin gümrük vergilerinin beklenenden daha düşük olabileceğine dair bir inanç oluşturduğunu belirtti. Ancak açıklanan tarifelerin, piyasada fiyatlandırılan gümrük vergilerinden daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarına uygulanan geniş gümrük vergileri, tam kapsamlı bir ticaret savaşı korkusunu tetiklerken, analistler küresel ekonominin resesyona sürüklenme riskinin arttığını vurguladı. Ülkede, 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinin yaklaşık 16 baz puan düşerek yüzde 4,03’e gerilediği görülüyor. Dolar endeksi ise yüzde 1,7 kayıpla 102,07 seviyesine indi. Bu gelişmeler sonucunda, ABD piyasalarından yaklaşık 3 trilyon dolar silindi. “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan ve piyasalardaki yükselişe öncülük eden şirketlerin toplam piyasa değerinin de 800 milyar dolardan fazla azaldığı kaydedildi.

TARİFELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Trump, basın toplantısında gümrük vergilerinin başarıyla uygulanmakta olduğunu belirterek, piyasa çalkantısına ilişkin soruya “Piyasalar patlama yapacak” diye yanıt verdi. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de tarife konusunda herhangi bir muafiyet yapılmayacağını ve diğer ülkelerin bu gümrük vergilerine karşı misilleme yapmasının etkili olmayacağı düşüncesinde olduğunu açıkladı. Lutnick, diğer ülkelerin tarife ve tarife dışı engelleri düzeltmesi halinde Trump’ın oranları müzakere edebileceğini aktardı.

ŞİRKET HİSSELERİNDE DÜŞÜŞLER

Tarife açıklamalarının ardından, küresel tedarik zincirlerine sahip şirketlerde önemli hisseler düştü. Apple’ın hisseleri yüzde 9’un üzerinde, Nike’ın hisseleri ise yüzde 14’ten fazla değer kaybetti. İthal ürün satışında bulunan perakendecilerden Five Below’un hisseleri yaklaşık yüzde 28, Dollar Tree’nin hisseleri ise yüzde 13 oranında geriledi.

FED’İN AÇIKLAMALARI TAKİPTE

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da dikkatle izlendi. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyondaki ilerleme ve istihdam piyasasına bağlı olarak mevcut sıkı politikayı daha uzun süre sürdürebileceklerini veya politikayı gevşetebileceklerini ifade etti. Jefferson, bu yıl iş gücü piyasasında ılımlı bir yumuşama beklediğini dile getirdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise tarifelere dair belirsizliğin ekonomiyi zayıflatabileceğine dikkat çekti. Belirsizliğin azalması ve enflasyonun düşmesinin faiz indirimlerini kolaylaştıracağını belirten Cook, tarifelerin büyümedeki yavaşlamanın enflasyondaki ilerlemeyi durdurmasını beklediğini söyledi.