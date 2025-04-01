Trump’ın Tarifeleri Altına Yönelimi Artırdı

YATIRIMCI RAĞBETİ ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarifeleri, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan ilgisini artırıyor. Altının ons fiyatı 3 bin 118 dolara yükselirken, yurt içinde 19 Mart’ta 4 bin 2 liraya kadar düşen altın fiyatları tekrar artış gösterdi. Okularda gram altın fiyatı 3 bin 834 liraya, çeyrek altın 6 bin 320 liraya, Cumhuriyet altını ise 25 bin 200 liraya kadar ulaştı.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ ARTIYOR

Donald Trump’ın tarifelerin tüm ülkelere uygulanacağını belirtmesinin ardından artan ticaret savaşı endişeleri varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. 2 Nisan’da açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere dair haberler yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Ayrıca dünya genelinde devam eden jeopolitik gerginliklere Trump’ın İran ve Rusya ile ilgili uyarıları da eklenince, meraklı bir takip süreci yaşanıyor.

BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ YÜKSELİYOR

Trump’ın gümrük vergileri ve tehditlerinin küresel ticaret savaşlarını ve enflasyonist ortamı tetiklediği yönündeki düşünceler, yatırımcı endişelerini artırarak güvenli limana olan talebi destekliyor. Geçen hafta, uluslararası bankalar altın tahminlerini yukarı yönlü güncellemeye gitti. Goldman Sachs, bu yıl için altın fiyatı beklentisini 3 bin 300 dolara çıkarırken, UBS ve Macquarie Group altının ikinci çeyrekte ons başına 3 bin 500 dolara ulaşacağını öngördü. BNP Paribas da ortalama fiyatları 3 bin doların çok üzerinde olacak şekilde güncelledi. Danimarkalı Saxo Bank, altın fiyat tahminini revize ederek, 2025 yılında ons başına 3 bin 300 dolara yükselebileceğini belirtti. Analistler, altının önümüzdeki dört çeyrekte ons başına 3 bin 200 dolardan işlem göreceğini öngörüyor.