Trump’ın Uçağında Elektrik Arızası: Davos Seyahati Türk Hava Yolları İle Sürecek

Beyaz Saray’dan yapılan bilgilendirmeye göre, Donald Trump’ın başkanlık uçağı Air Force One, kalkışın ardından küçük bir elektrik arızasıyla karşılaştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, uçağın “tedbir amaçlı” olarak Washington’a yakın bir noktada bulunan Joint Base Andrews Havalimanı’na geri döndüğünü ifade ederken, ABD Başkanı’nın yeni bir uçakla Davos seyahatine devam edeceğini de aktardı.

KÜÇÜK BİR ELEKTRİK ARIZASI

Uçakta yer alan gazeteciler, kalkıştan kısa bir süre sonra aniden tüm ışıkların kesildiğini bildirdi. ABD başkanları, genellikle dönüşümlü olarak iki adet Air Force One uçağını kullanıyor. Trump, Davos’taki Dünya Ekonomi Forumu’na katılmak üzere yola çıkmıştı.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Uçuş öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Bu ilginç bir yolculuk olacak. Ne olacağını bilmiyorum ama sizler iyi temsil ediliyorsunuz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair sorusunu, “Çok iyi bir telefon görüşmesiydi.” diyerek yanıtladı.

