Trump’ın Vergi Kararı Zorbalık Olarak Tanımlandı

ÇİN’DEN TEPKİ AÇIKLAMASI

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin’in alınan karara karşı çıktığı ve kendi haklarını, çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağı duyuruldu. ABD’nin “karşılıklı tarife” olarak adlandırdığı uygulamanın öznel ve tek taraflı değerlendirmelere dayandığı belirtildi. Bunun uluslararası ticaret kurallarına uyum sağlamadığı ve ilgili tarafların meşru haklarını ve çıkarlarını tehdit ettiği ifade edildi. Açıklamada, “Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD’nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak.” denildi.

ABD’NİN TİCARET SAVAŞI ELEŞTİRİLDİ

Açıklamada, ABD’nin uluslararası ticaretten zarar gördüğü iddiasıyla tüm ticaret ortaklarına “karşılıklılık” adı altında gümrük tarifelerini yükselttiği ancak bunun, yıllar içinde çok taraflı ticaret müzakereleriyle elde edilen çıkarlar dengesini ve ABD’nin uluslararası ticaretten büyük fayda sağladığını göz ardı ettiği belirtildi. ABD’nin tek taraflı tarif tedbirlerini iptal etmesi ve ticaret ortaklarıyla farklılıklarını eşit diyalog yoluyla uygun şekilde çözmesi çağrısında bulunuldu.

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI’NDAN TEPKİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi kararına tepki gösterdi. Von Der Leyen, “Çeliğe uygulanan gümrük vergilerine karşılık ilk önlem paketini tamamlamak üzereyiz.” şeklinde konuştu. Leyen, Trump’ın vergi kararının küresel ekonomi için bir darbe olduğunu belirtti. Milyonlarca kişinin çok kısa sürede bundan etkileneceğini aktararak endişelerini dile getirdi.

KANADA VE GÜNEY KORE’DEN ÖNLEMLER

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın Kanada’yı yeni vergi listesinin dışında bırakmasına rağmen çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerinin sürdüğüne dikkati çekerek, “Buna karşı aldığımız önlemlerle mücadele edeceğiz.” dedi. Güney Kore’nin vekil Devlet Başkanı Han Duck-soo, ticaret savaşının artık gerçek bir durum haline geldiğini belirtti. Hükümetin gereken önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

AVUSTRALYA VE İSPANYA’DAN TEPKİLER

Avustralya Başbakanı Antony Albanese, Washington yönetiminin vergi kararının mantık temeli olmadığını dile getirdi. “Vergiyle birlikte Amerikalılar için maliyetler artacak.” ifadesini kullandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, “İspanya şirketlerini ve çalışanları korumaya devam edecek.” açıklamasında bulundu.

ABD’DEN YÜZDE 34 GÜMRÜK TARİFESİ DUYURULDU

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yarından itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranının yüzde 10’un üzerine çıkacağını ve bu kapsamda gümrük tarifelerinin ülkeye göre değişen oranda olacağını açıkladı. Bu çerçevede Çin’e yüzde 10 baz tarife ile birlikte yüzde 24 “karşılıklı tarife” uygulanarak toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirildi. Yeni tarifelerden yüzde 10’luk baz tarife 5 Nisan’da, yüzde 24’lük ek tarife ise 9 Nisan’da yürürlüğe girecek. Trump, daha önce 1 Şubat’ta imzaladığı kararname ile Çin’den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, bu tarife 4 Şubat’ta yürürlüğe girmişti. 4 Mart’ta, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10’dan 20’ye yükseltmişti. Pekin yönetimi de Trump’ın tarife artışlarına karşı bazı ürünlere ilave gümrük vergileri ve ABD’li şirketlere yaptırımlarla yanıt vermişti.