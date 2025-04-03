Trump’ın Vergi Kararına Tepkiler Yükseldi

ÇİN TİCARET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin alınan karara karşı olduğu ve kendi haklarını ile çıkarlarını korumak için kararlı karşı tedbirler alacağı vurgulandı. ABD’nin “karşılıklı tarife” olarak tanımladığı uygulamanın öznel ve tek taraflı değerlendirmelere dayandığı, bunun uluslararası ticaret kurallarına uygun olmadığı ve ilgili tarafların meşru haklarını ile çıkarlarını tehdit ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Bu, yalnızca ABD’nin kendi çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonomik kalkınmayı ve tedarik zinciri istikrarını da tehlikeye atacak.” ifadesine yer verildi.

ABD’YE TEPKİ

Açıklamada ayrıca, ABD’nin uluslararası ticaretten zarar gördüğü iddiasıyla tüm ticaret ortaklarına “karşılıklılık” adı altında gümrük tarifelerini yükseltmesi, yıllar içinde çok taraflı ticaret müzakereleri ile elde edilen eşitlik dengesini ve ABD’nin de uluslararası ticaretten büyük fayda sağladığı gerçeğini göz ardı ettiği ifade edildi. ABD’ye tek taraflı tarif tedbirlerini iptal etmesi ve ticaret ortaklarıyla farklılıklarını eşit diyalog yoluyla uygun şekilde halletmesi çağrısı yapıldı.

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN TEPKİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi kararına karşı olduğunu söyledi. Leyen, “Çeliğe uygulanan gümrük vergilerine karşılık ilk önlem paketini tamamlamak üzereyiz.” şeklinde konuştu. Trump’ın vergi kararının küresel ekonomi için darbe olduğunu belirten Leyen, bu durumun milyonlarca kişiyi çok kısa sürede olumsuz etkileyeceğini aktardı.

KANADA VE GÜNEY KORE’DEN AÇIKLAMALAR

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın Kanada’yı yeni vergi listesinin dışında bırakmasına rağmen çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerinin sürdüğünü hatırlatarak, “Buna karşı aldığımız önlemlerle mücadele edeceğiz.” dedi. Güney Kore’nin vekil Devlet Başkanı Han Duck-soo, ticaret savaşının artık realite haline geldiğini ve hükümetin gereken önlemleri alması gerektiğini belirtti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “Ticaret savaşından kaçınmak için Amerika ile anlaşmak adına her şeyi yapacağız.” ifadesini kullandı.

BREZİLYA VE AVUSTRALYA’DAN TEPKİLER

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, “Mütekabiliyetin sağlanması için tüm olası adımları değerlendiriyoruz.” şeklinde bir açıklama yaparak kararın üzüntüyle karşılandığını belirtirken, Avustralya Başbakanı Antony Albanese, Washington yönetiminin vergi kararının mantıksal bir temelinin olmadığını ifade etti. “Vergiyle birlikte Amerikalılar için maliyetler artacak.” yorumunu yaptı.

ABD’NİN YENİ GÜMRÜK TARİFE KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yarından itibaren diğer ülkelere karşı gümrük tarifeleri uygulayacağını duyurdu. Temel tarife oranının yüzde 10’un üzerinde olacağını belirten Trump, ülkeye göre değişen gümrük tarifeleri ile “ticaret önündeki parasal olmayan diğer engelleri ve sahtekarlık biçimlerini” de hesaba katarak belirlenen tarifelerin detaylarını açıkladı. Çin’e yüzde 10’lük baz tarifeye ek olarak yüzde 24 “karşılıklı tarife” ile toplamda yüzde 34’lük gümrük tarifesi getirileceği bildirildi. Yeni tarifelerin yüzde 10’luk baz tarife kısmı 5 Nisan’da, yüzde 24’lük ek tarife 9 Nisan’da yürürlüğe girecek. Trump, daha önce 1 Şubat’ta imzaladığı kararname ile Çin’den yapılan ithalata yönelik yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. 4 Mart’ta ise bu gümrük vergisini yüzde 20’ye yükseltmiştir. Pekin yönetimi, Trump’ın tarife artışlarına yönelik olarak ABD’den ithal belirli ürünlere ilave gümrük vergileri ve ABD’li şirketlere yaptırımlar ile karşılık vermiştir.