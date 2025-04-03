Trump’ın Vergi Kararları Altını Yükseltti

ALTIN FİYATLARINDA REKOR DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergileriyle birlikte rekorunu sürdürüyor. Ons altın, Trump’ın yaptığı açıklamalar sonrasında rekor seviyeye çıkarak 3 bin 168 doları gördü. Bu durum, sarı metalde yıl başından bu yana görülen artışın yüzde 20’nin üzerine çıkmasına yol açtı. Zirveden gelen satışların ardından altının ons fiyatı 3 bin 140 dolar civarında dengelendi. Gram altın, 3 bin 821 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 6 bin 283 liradan alıcı buluyor.

TRUMP’IN YENİ GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, Türkiye gibi birçok ülkeye en az yüzde 10 oranında karşılıklı gümrük vergisi uygulamaya başlayacaklarını bildirdi. ABD, Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20 ve Japonya’ya yüzde 24 gümrük vergisi getirecek. Ek olarak, yurt dışında üretilen otomobiller için yüzde 25 vergi uygulanacak. Trump’ın bu açıklamaları, yatırımcıların riskten kaçma dönemine girmesine ve güvenli liman varlıklarına olan talebin artmasına yol açtı.

Altın, faiz indirimi beklentileri ve merkez bankası alımlarıyla birlikte altın destekli yatırım fonlarına olan yüksek talep tarafından da destekleniyor. Diğer yandan, ABD’nin istihdam ve imalat verilerinin zayıf bir performans sergilediği gözlemleniyor. Şubat ayında ülkede açık iş sayısı 7 milyon 568 bine düşerek piyasalardaki beklentilerin altında kaldı. İmalat sektörü ise, iki ay süren artışın ardından mart ayında daralma yaşadı. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Bu istihdam verilerinin, Fed’in para politikası üzerindeki yansımaları merakla bekleniyor.