Trump’ın Vergi Listesinde Rusya Yok!

RUSYA’NIN LISTEYE DAHIL EDILMEMESI

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararname çerçevesinde, 185 ticaret ortağına yeni tarife getirilmesi planlanıyor. Ancak Rusya, bu listeye dahil edilmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli haber sitesi Axios’a yaptığı açıklamada, “Rusya’ya yönelik ABD yaptırımlarının zaten önemli bir ticareti engellediği” gerekçesiyle bu ülkenin listede yer almadığını ifade etti.

TİCARET HACMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Rusya ile ABD arasındaki ticaret hacmi, Ukrayna-Rusya Savaşı öncesine nispeten ciddi bir daralma gösterdi. 2021’de yaklaşık 36 milyar dolar düzeyinde olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2024’te yalnızca 3,5 milyar dolara geriledi.

RUSYA’DAN İTHALAT ARTMIŞ

ABD’nin Rusya’ya uyguladığı mevcut yaptırımlara ek olarak, Trump yakın zaman önce Rus petrolü alıcılarını hedef alan cezalandırıcı gümrük vergileri uygulamakla ilgili tehditlerde bulundu. İlginç bir şekilde, ABD geçen yıl Ukrayna’dan daha fazla malı Rusya’dan ithal etti. 2024’te Rusya’dan yaklaşık 3 milyar dolar değerinde mal gelirken, Ukrayna’dan sadece 1,2 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

TARİFE ORANLARI BELİRLENDİ

Trump’ın belirlediği tarife listesine göre, Ukrayna’ya yüzde 10 seviyesinde bir temel tarife uygulanacak. Bu kararname çerçevesinde, ABD’nin birçok ticaret partnerine çeşitli tarife oranları getiriliyor ve bu oranlar yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişiklik gösteriyor.

TÜRKİYE DE LISTEDE

Yapılan düzenlemelerle, Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkeler için de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması planlanıyor. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Çin’e yüzde 34, Vietnam’a yüzde 46, Tayvan’a yüzde 32, Japonya’ya yüzde 24, Hindistan’a yüzde 26, Güney Kore’ye yüzde 25, Tayland’a yüzde 36, İsviçre’ye yüzde 31, Endonezya’ya yüzde 32, Malezya’ya yüzde 24, Kamboçya’ya yüzde 49, Güney Afrika’ya yüzde 30, Bangladeş’e yüzde 37 ve İsrail’e yüzde 17 oranında tarife getirileceği belirtiliyor.