Trump’ın Vergi Politikası: 4 Trilyon Dolara Kadar İyileşme

GÜMRÜK VERGİLERİNİN MALİ ETKİLERİ

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Donald Trump’ın son zamanlarda hayata geçirdiği gümrük vergilerinin mali yansımalarına dair güncel analizini paylaştı. Raporda, ithal mallara uygulanan vergilerin 2024 ticaret akışlarına göre yaklaşık 18 puan arttığı bilgisi veriliyor. Bu durum, yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir etki yaratıyor.

TAAHHÜT EDİLEN BÜTÇE AÇIKLARINDAKİ DÜZENLEMELER

CBO’nun tahminine göre, 6 Ocak ile 19 Ağustos 2025 tarihleri arasında devreye girecek yüksek tarifeler, 2025-2035 döneminde birincil bütçe açıklarını 3.3 trilyon dolar azaltabilirken, federal faiz harcamalarını ise 0.7 trilyon dolar azaltma potansiyeline sahip. Böylece toplamda 4 trilyon dolarlık bir bütçe açığı iyileşmesi bekleniyor. Bu durum, Haziran ayında yayımlanan önceki tahminlerle karşılaştırıldığında daha yüksek bir öngörüdür.

EKONOMİK BÜYÜKLÜK VE RİSKLER

Analizde, tarifelerin ekonominin genel büyüklüğü üzerindeki etkilerinin de dikkate alınması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, yüksek vergilerin kısa vadede bütçe avantajları sağlasa da uzun vadede ticaret hacmini daraltabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu durum, gelecekteki ekonomik riskler açısından önemli bir konu teşkil ediyor.