Trump’ın Vergi Politikası: 4 Trilyon İyileşme

GÜMRÜK VERGİLERİNİN MALİ ETKİLERİ

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Donald Trump’ın son zamanlarda uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin mali sonuçlarına dair güncel bir analiz yayımladı. Yayınlanan rapora göre, 2024 ticaret akışlarına ilişkin olarak ithal ürünlere uygulanan vergilerde yaklaşık 18 puanlık bir artış yaşandı.

Tahmin edilen bütçe iyileşmesi

CBO’nun tahminlerine göre, 6 Ocak–19 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürürlüğe giren yüksek tarifeler, 2025–2035 yılları arasında birincil bütçe açıklarını 3.3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını ise 0.7 trilyon dolar azaltma potansiyeline sahip. Dolayısıyla, toplamda 4 trilyon dolarlık bir bütçe açığı iyileşmesi bekleniyor. Bu hesaplamalar, Haziran ayında yayınlanan önceki tahminlerden daha yüksek çıkmış durumda.

Ekonomik büyüklük ve riskler hakkında değerlendirme

CBO, tarifelerdeki son değişikliklerin etkisiyle ortaya çıkan yeni tahminlerin önceki projeksiyonları aştığına dikkat çekti. Analizde, tarifelerin, ekonominin genel büyüklüğü üzerindeki etkisinin de göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, yüksek vergilerin kısa vadede bütçeye fayda sağlasa da, uzun vadede ticaret hacmini daraltma tehlikesine işaret ediyor.