Trump’ın Vergi Tasarısı Senato’da Kabul Edildi. Zenginlere Yarar Sağlayacağı İddia Ediliyor. Cumhuriyetçiler Ve Demokratlar Arasında Tartışma Yaşandı. Tasarı Temsilciler Meclisi’ne Gönderildi. 2027’de Gelir Dağılımı Dengesizliği Artabilir

ABD SENATOSU TRUMP’IN TRİLYON DOLARLIK VERGİ PAKETİNİ ONAYLADI

ABD Başkanı Donald Trump’ın “büyük ve güzel” olarak nitelendirdiği ve eleştirmenlerin daha çok zenginlere fayda sağlayacağını savunduğu trilyon dolarlık vergi reformu tasarısı, ABD Senatosu’nda kabul edildi. 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve 2 bağımsız senatörün bulunduğu mecliste yapılan oylamada tasarı, 48 ret oyuna karşılık 51 evet oyuyla onaylandı. Cumhuriyetçi senatörlerden Maine Eyaleti Senatörü Susan Collins ile Kentucky Senatörü Rand Paul, tasarıya karşı oy kullanan isimler oldu.

DEMOKRATLARDAN ŞİDDETLİ ELEŞTİRİLER

New York’tan Senato Demokrat lideri Chuck Schumer, yaptığı açıklamada “Trump’ın politikaları bir felaket” ifadelerini kullanarak Cumhuriyetçileri, 5 trilyon dolardan fazla vergi indiriminin zenginlere orantısız şekilde yarar sağlamakla suçladı. Cumhuriyetçi kanat ise Trump’ın vergi kesintisi planının çoğu Amerikan ailesi için vergi artışını engelleme çabası olduğunu savundu.

GÖÇMEN POLİTİKALARI VE SAVUNMA HARCAMALARI DA PAKETTE

Senato’da onaylanan yasa tasarısı paketi, aynı zamanda Trump’ın düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında kitlesel sınır dışı uygulamalarını desteklemek için 175 milyar dolar ve ABD ordusunu güçlendirmek amacıyla Pentagon’a ek 175 milyar dolar bütçe ayrılmasını da içeriyor. Tasarının bir sonraki durağı ABD Temsilciler Meclisi olacak. Önümüzdeki hafta mecliste oylamaya sunulması bekleniyor.

VERGİ İNDİRİMLERİNİN GELİR DAĞILIMINA ETKİSİ

Urban-Brookings Vergi Politikası Merkezi’nin analizine göre, Trump’ın önerdiği vergi kesintileri yasalaşırsa, 2027 yılında tüm vergi indirimlerinin yaklaşık %45’inin yılda 450 bin dolar veya daha fazla kazanan yüksek gelirli kesime fayda sağlayacağı öngörülüyor. Bu durum, vergi reformunun gelir dağılımındaki eşitsizliği artırabileceği yönündeki eleştirileri de beraberinde getiriyor.