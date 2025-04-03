Trump’ın Vergileri ABD’ye Pahalıya Patladı

GÜMRÜK TARİFELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yeni gümrük tarifelerini tüm dünyaya duyurdu. Bu gelişme sonrası, küresel piyasalarda sert dalgalanmalar gözlemlendi ve dünyanın dört bir yanından gümrük oranlarına güçlü tepkiler geldi.

ABD BORSA DEĞERİ 2 TRİLYON DOLAR KAYBETTİ

Yeni gümrük vergileri, en çok ABD borsasında hissedildi. Bugün, ABD borsası 2 trilyondan fazla bir değer kaybı yaşadı.

DOLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Dolar endeksi de yüzde 2’den fazla bir gerileme gösterdi. Önceki gün 104 seviyesine ulaşan dolar, iki günde 101 seviyesinin altına düştü. Dolar, Euro karşısında da düşüşünü sürdürüp, ekim ayından bu yana ilk kez 1,1 seviyesinin üzerine çıkarak 1,1146’ya kadar yükseldi. Dolar/TL paritesinde de sınırlı bir gerileme yaşandı ve parite 37,83’e kadar indi.

ALTIN VE GÜMÜŞ PİYASALARINDAKİ ETKİLER

Güvenli liman olarak değerlendirilen altın ve gümüş de yeni gümrük tarifelerinden etkileniyor. Ons altın, yüzde 1,5’in üzerinde değer kaybederek 3.054 dolardan işlem gördü. Gümüş fiyatları ise daha dalgalı bir seyir izleyerek, yüzde 6’ya kadar düşerek 32 doların altına indi.