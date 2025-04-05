Trump’ın Vergileri Iphone Fiyatlarını İkiye Katlayabilir. ABD’de Uygulanan Yeni Gümrük Vergileri, Apple Ürünlerine Yansıyacak. Iphone 16’Da Fiyat Artışı Bekleniyor, En Pahalı Model 188 Bin TL Olabilir. Apple’ın Kar Marjı Daralabilir Veya Tüketiciye Ek Maliyet Yansıyabilir. Analistlere Göre Iphone Fiyatları %43’e Kadar Artabilir. Türkiye’De Iphone 16E’nin Fiyatı 71 Bin 499 TL’Ye Çıkabilir

ABD’NİN ÇİN’E UYGULADIĞI YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ İPHONE FİYATLARINI VURACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere getirdiği yeni gümrük vergileri, teknoloji sektöründe şok etkisi yarattı. Özellikle iPhone fiyatlarında beklenen artış, tüketicileri endişelendiriyor. Uzmanlar, yeni tarifeler nedeniyle iPhone modellerinin fiyatlarının neredeyse iki katına çıkabileceğini öngörüyor.

ÇİN’DEN ABD’YE İTHALATA YÜZDE 54 GÜMRÜK VERGİSİ

Çin’den ABD’ye yapılan ithalata uygulanan yüzde 54’lük gümrük vergisi, Apple’ı zor bir kararla karşı karşıya bırakıyor. Şirket, ya maliyet artışını kendi üstlenerek kâr marjını düşürecek ya da bu yükü tüketiciye yansıtarak iPhone fiyatlarını rekor seviyelere çıkaracak. Rosenblatt Securities analistleri, Trump’ın “karşılıklı tarifeler” olarak adlandırdığı bu yeni düzenlemenin iPhone fiyatlarını yüzde 43 oranında artırabileceğini belirtiyor. En düşük senaryoda ise bu oran yüzde 17 olarak öngörülüyor.

İPHONE 16 SERİSİNDE BEKLENEN FİYAT ARTIŞLARI

iPhone 16: Şu anki 799 dolarlık başlangıç fiyatının 1.142 dolara yükselebileceği tahmin ediliyor.

iPhone 16 Pro Max: 1TB depolamalı modelin fiyatı, 1.599 dolardan 2.300 dolara çıkabilir.

TÜRKİYE’DEKİ İPHONE FİYATLARINA ETKİSİ

Türkiye’de iPhone fiyatları, ABD satış fiyatına yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT Bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklenerek belirleniyor. Kur dalgalanmaları da fiyatları etkileyebiliyor. Apple, birkaç gün önce Türkiye’deki tüm ürünlerine zam yapmıştı. ABD’de yüzde 17’lik zam senaryosunda, 1 TB iPhone 16 Max’in fiyatı 131 bin 999 liradan 154 bin 437 liraya çıkacak. Yüzde 43’lük zam durumunda ise bu modelin fiyatı 188 bin 758 liraya yükselebilir.

EN UCUZ İPHONE 71 BİN 499 TL’YE ÇIKABİLİR

Şu anda 49 bin 999 liradan satılan en ucuz iPhone 16e modeli, ABD’de yüzde 17 zam yapılırsa 58 bin 499 liraya çıkacak. Eğer Apple maliyet artışının tamamını tüketiciye yansıtırsa, bu modelin fiyatı 71 bin 499 liraya kadar yükselebilir.

APPLE HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bu belirsizlik, piyasalarda da etkisini gösterdi. Apple hisseleri, yüzde 9,42 oranında değer kaybetti. Yatırımcılar, iPhone fiyatlarındaki olası artışın satışları olumsuz etkileyeceği endişesiyle hareket ediyor. Bazı analistler, Apple’ın bu kadar yüksek bir fiyat artışına gitmesinin zor olduğunu ifade ederken, diğerleri ise tarifelerin kaçınılmaz bir şekilde fiyatları yükselteceğini savunuyor.