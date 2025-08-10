Trump’ın Vergileri Kahve Ticareti İlgilendiriyor

KAHVE İTHALATINDA YENİ DÖNEM

ABD’nin Brezilya’ya yüzde 50 ithalat vergisi uygulaması ile birlikte bu vergilerin kahveyi de kapsaması, küresel kahve ticareti üzerinde önemli soru işaretleri doğurdu. Bu gelişmeyle beraber, dünya çapında kahve arzının nasıl şekilleneceği ve bunun piyasalara hangi yansımaları getireceği, kahve yatırımcılarının başlıca takip ettiği konular arasında yer alıyor. Brezilya, küresel kahve üretiminde lider konumda bulunurken, ABD de ülkenin en önemli ihracat pazarlarından birisi. Brezilya’nın alternatif pazarlara yönelmesi konusunda birçok beklenti ortaya çıkarken, ABD’nin uyguladığı bu vergilerin arz endişelerine yol açıp açmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Kahve ticareti yapanların vergilerden kaçınmak için transit ticaret yöntemine yönelmesi ise maliyetlerin artma riskini beraberinde getiriyor.

PİYASA HAREKETLİLİĞİ SÜRECEK

2025 yılı, kahve fiyatlarında ciddi dalgalanmaların görüldüğü bir dönem olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl, dünyanın en büyük Arabica kahve üreticisi Brezilya ile Robusta çekirdeği üreten Vietnam’daki arz sıkıntıları, kahve fiyatlarını hızla yukarı çekti. Arabica kahvenin libre fiyatı, dönemin başında 4,2995 dolara kadar çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Brezilya ve Vietnam’daki kurak hava koşulları, üretim üzerindeki endişeleri artırarak fiyatların yükselmesinde etkili oldu. Ancak sonrasında fiyatlar gerileyerek yıl içerisinde 2,7725 dolara kadar düştü. Yüksek fiyatlar sebebiyle uzun vadeli alımların ertelenmesi, bu düşüşün ana etkenlerinden biri olarak öne çıktı. Kolombiya’daki kahve üretiminin 29 yılın en yüksek seviyesine ulaşması ve Brezilya’da beklenen yağışlar, piyasada kâr satışlarının artmasına neden oldu. Yılın başından bu yana kahvenin libre fiyatında yüzde 7’nin üzerinde bir kayıp yaşandı. Bunun yanı sıra, ABD’nin Brezilya’ya koyduğu gümrük tarifelerinin etkileri de merak konusu haline geldi. Ancak fiyatların uzun süredir 2-3 dolar aralığında kalması, bu vergilerin kahve piyasasında henüz belirgin bir etki yaratmadığını gösteriyor.

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, söz konusu gümrük tarifelerinin kahve piyasası üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu belirtiyor. Hansen, piyasaların hâlâ bu durumun ABD’nin kahve ithalatı ve tüketimi üzerindeki etkilerini ölçmeye çalıştığını ifade ediyor. Ayrıca, ABD’de işlem gören Arabica kahve vadeli işlem sözleşmelerinin Orta ve Güney Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinden yapılan teslimatlarda dünya genelinde bir referans noktası olduğunu vurguluyor. Bu sebeple, fiyatların yalnızca ABD pazarındaki gelişmeleri yansıtmadığını dile getiriyor. Hansen, gümrük tarifelerinin Brezilya’nın dış ticaretini ne ölçüde etkileyebileceğini ise henüz değerlendirmek için erken olduğunu ekliyor.