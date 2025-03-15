Trump’ın Yüzüne Boom Mikrofon Çarptı

ZEVK VEREN BİR AN EKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, dün Maryland’deki Andrews Ortak Üssünde gazetecilere yanıt verirken, yanlışlıkla bir boom mikrofonunun yüzüne çarpmasıyla eğlenceli anlar yaşadı. Mikrofon, Trump’ın ağzına çarptığında, ABD Başkanı reflexif olarak gözlerini kapattı ve kafasını geriye doğru eğdi. Fakat mikrofon bu sefer de yüzünün diğer tarafına geldi. Trump, muhabire “ters ters” bir bakış atarken, gazeteci mikrofonu hızla çekti. Bu olay sırasında Trump, kaşlarını kaldırarak durumu gülümseyerek karşıladı. Başkanı hedef alarak, “Bu gece televizyona çıktı. Bu gece büyük bir haber oldu. Bunu gördünüz mü” şeklinde bir şaka yapma fırsatı buldu. Mikrofonu tutan operatörün hangi medya kuruluşuna ait olduğu ise belirtilmedi.

BEYAZ SARAY’DA KÜÇÜK BİR TÖKEZLEME

Mikrofon kazası olmadan dakikalar önce diktiği adımlarla dikkat çeken Trump, Beyaz Saray bahçesinde Marine One’ın merdivenlerini tırmanırken ufak bir tökezleme yaşadı. Başkan, DOGE başkanı Elon Musk’ın dört yaşındaki oğlu X’in helikoptere binmesine yardımcı olurken, sağ ayağını ilk basamağın altına taktı. Trump, bu ani dengesizliğini kontrol altına aldı ve kalan basamakları hızla çıkmayı başardı.