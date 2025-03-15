Gündem

Trump’ın Yüzüne Boom Mikrofon Çarptı

trump-in-yuzune-boom-mikrofon-carpti

ZEVK VEREN BİR AN EKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, dün Maryland’deki Andrews Ortak Üssünde gazetecilere yanıt verirken, yanlışlıkla bir boom mikrofonunun yüzüne çarpmasıyla eğlenceli anlar yaşadı. Mikrofon, Trump’ın ağzına çarptığında, ABD Başkanı reflexif olarak gözlerini kapattı ve kafasını geriye doğru eğdi. Fakat mikrofon bu sefer de yüzünün diğer tarafına geldi. Trump, muhabire “ters ters” bir bakış atarken, gazeteci mikrofonu hızla çekti. Bu olay sırasında Trump, kaşlarını kaldırarak durumu gülümseyerek karşıladı. Başkanı hedef alarak, “Bu gece televizyona çıktı. Bu gece büyük bir haber oldu. Bunu gördünüz mü” şeklinde bir şaka yapma fırsatı buldu. Mikrofonu tutan operatörün hangi medya kuruluşuna ait olduğu ise belirtilmedi.

BEYAZ SARAY’DA KÜÇÜK BİR TÖKEZLEME

Mikrofon kazası olmadan dakikalar önce diktiği adımlarla dikkat çeken Trump, Beyaz Saray bahçesinde Marine One’ın merdivenlerini tırmanırken ufak bir tökezleme yaşadı. Başkan, DOGE başkanı Elon Musk’ın dört yaşındaki oğlu X’in helikoptere binmesine yardımcı olurken, sağ ayağını ilk basamağın altına taktı. Trump, bu ani dengesizliğini kontrol altına aldı ve kalan basamakları hızla çıkmayı başardı.

ÖNEMLİ

Gündem

Şinasi Yurtsever’e Veda Töreni Düzenlendi

Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törenle uğurlandı. Yakın dostları duygusal anlar yaşadı.
Gündem

İmamoğlu ve Yavaş’tan Birlik Mesajı

İstanbul ve Ankara belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bir araya gelerek "Birlikteyiz" mesajı verdiler. Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptılar.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.